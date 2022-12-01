Где отдохнуть на Новый год: безвизовые страны для россиян Какие правила въезда в другие государства действуют для граждан России

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Безвизовые страны для россиян

Скоро Новый год и долгожданный отдых. Для тех, кому не сидится дома, составили список безвизовых стран. Расскажем, куда можно отправиться без визы и даже загранпаспорта. Но так как правила постоянно меняются, перед поездкой советуем уточнить условия.

Страны Европы с безвизовым режимом

Новогодние каникулы в Европе — мечта многих туристов. И ничего удивительного в этом нет. Старинные дома и уличные оркестры, ярмарки с сувенирами. Здесь легче всего поверить в сказку. В этом разделе не только ответим на вопрос, в какие страны Европы есть безвизовый въезд, но и поделимся списком достопримечательностей.

Сербия. Туристы могут въехать по загранпаспорту и находиться в течение 30 суток без визы. Из Москвы есть прямой рейс. От других безвизовых стран для граждан России отличается очень дружелюбным отношением местных жителей. Чтобы насладиться новогодними ярмарками и концертами, стоит остановиться в столице. Заодно можно посмотреть Белградскую крепость и погулять в парке Калемегдан.

Туристы могут въехать по загранпаспорту и находиться в течение 30 суток без визы. Из Москвы есть прямой рейс. От других безвизовых стран для граждан России отличается очень дружелюбным отношением местных жителей. Чтобы насладиться новогодними ярмарками и концертами, стоит остановиться в столице. Заодно можно посмотреть Белградскую крепость и погулять в парке Калемегдан. Черногория . Действуют те же правила, что и для предыдущей страны с безвизовым режимом. Единственное отличие — в течение суток после прибытия надо зарегистрироваться в полиции. Обычно, если турист останавливается в отеле, решение этой проблемы берет на себя гостиница. Зима не подходит для купаний в Адриатическом море, но можно полюбоваться Старым городом в Будве, погулять в национальном парке Ловчен.

. Действуют те же правила, что и для предыдущей страны с безвизовым режимом. Единственное отличие — в течение суток после прибытия надо зарегистрироваться в полиции. Обычно, если турист останавливается в отеле, решение этой проблемы берет на себя гостиница. Зима не подходит для купаний в Адриатическом море, но можно полюбоваться Старым городом в Будве, погулять в национальном парке Ловчен. Босния и Герцеговина. Туристы могут находиться в течение 30 суток без визы. От других безвизовых стран для граждан России отличается меньшей популярностью, хотя возможности для отдыха есть на любой вкус. Это горнолыжные курорты, замечательные пляжи Неума, оригинальная местная кухня.

Туристы могут находиться в течение 30 суток без визы. От других безвизовых стран для граждан России отличается меньшей популярностью, хотя возможности для отдыха есть на любой вкус. Это горнолыжные курорты, замечательные пляжи Неума, оригинальная местная кухня. Албания. Путешествовать без визы можно только с мая по сентябрь, в разгар туристического сезона. Срок пребывания — до 90 суток. Любители старины оценят древние города Бутринти и Берат, а ценители природы — Охридское озеро и многочисленные национальные парки.

Путешествовать без визы можно только с мая по сентябрь, в разгар туристического сезона. Срок пребывания — до 90 суток. Любители старины оценят древние города Бутринти и Берат, а ценители природы — Охридское озеро и многочисленные национальные парки. Молдавия. Как и у некоторых других стран с безвизовым режимом, есть соглашение с Россией. Граждане Молдавии могут посетить нашу страну по загранпаспорту, то же правило действует и для россиян. Без визы можно находиться в Молдавии до 90 суток в течение полугода. Страна славится «винными турами», столичным дендрарием и старинными соборами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Страны Европы с безвизовым режимом

Список безвизовых стран для россиян

Перечислим несколько популярных среди россиян безвизовых стран:

Турция. Для въезда нужен загранпаспорт со сроком действия от четырех месяцев от этой даты. Максимально возможный срок пребывания в стране — 90 суток каждые полгода и не более 60 дней за один раз. Из списка безвизовых стран для россиян выделяется мягким климатом и низкими по сравнению с крупными городами в России ценами. Самые популярные достопримечательности: Софийский собор, дворец Топкапы, Гранд-базар.

Для въезда нужен загранпаспорт со сроком действия от четырех месяцев от этой даты. Максимально возможный срок пребывания в стране — 90 суток каждые полгода и не более 60 дней за один раз. Из списка безвизовых стран для россиян выделяется мягким климатом и низкими по сравнению с крупными городами в России ценами. Самые популярные достопримечательности: Софийский собор, дворец Топкапы, Гранд-базар. Азербайджан. Условия въезда отличаются от правил для граждан в других безвизовых странах. В Азербайджане можно находиться до 90 суток, но только при прибытии в страну воздушным путем, а загранпаспорт необходим со сроком действия не менее трех месяцев с момента окончания поездки. Обычно туристы посещают Старый город Ичери Шехер в Баку, дворец Ширваншахов и Нагорный парк.

Условия въезда отличаются от правил для граждан в других безвизовых странах. В Азербайджане можно находиться до 90 суток, но только при прибытии в страну воздушным путем, а загранпаспорт необходим со сроком действия не менее трех месяцев с момента окончания поездки. Обычно туристы посещают Старый город Ичери Шехер в Баку, дворец Ширваншахов и Нагорный парк. Грузия. Одна из самых востребованных в списке безвизовых стран. Местные хорошо знают русский, живописная природа и отличная кухня — это неполный список плюсов государства. Все безвизовые страны для России ограничивают срок пребывания несколькими месяцами, а в Грузии можно находиться в течение года после въезда. Основные достопримечательности: гора Казбек, храм Светицховели, канатная дорога «Арго».

Фото: Tamuna Kulumbegashvili/Global Look Press Список безвизовых стран для россиян

В какие страны безвизовый въезд без загранпаспорта

Если нет желания делать загранпаспорт, можно обойтись и российским. У туристов неплохой выбор — целых пять государств. Почему не нужны дополнительные документы и в какие страны возможен безвизовый въезд? Основная причина заключается в исторически сложившихся дружеских отношениях с Россией. Если посмотрим, с какими странами есть безвизовый режим, то станет ясно, что все они входили в состав СССР.

Абхазия. Из безвизовых стран для России одна из самых близких по расстоянию. Можно не только провести новогодние каникулы, но и остаться на срок до 90 дней. Маршрут пользуется популярностью благодаря мягкому климату и красоте природы. Основные достопримечательности: озеро Рица, Новоафонская пещера, Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. Для тех, кто хочет и отдохнуть, и подлечиться, есть большой выбор санаториев.

Из безвизовых стран для России одна из самых близких по расстоянию. Можно не только провести новогодние каникулы, но и остаться на срок до 90 дней. Маршрут пользуется популярностью благодаря мягкому климату и красоте природы. Основные достопримечательности: озеро Рица, Новоафонская пещера, Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. Для тех, кто хочет и отдохнуть, и подлечиться, есть большой выбор санаториев. Армения. Среди безвизовых стран пользуется спросом из-за возможности находиться на территории продолжительное время — 180 дней. И это не предел. Достаточно выехать в соседнюю безвизовую страну, как срок обнуляется. Но такие условия действуют только при прибытии самолетом, а также для граждан старше 14 лет. Маленьким путешественникам потребуется загранпаспорт. Обычно туристы посещают в Армении монастырь Нораванк, озеро Севан и пещеру Птиц.

Среди безвизовых стран пользуется спросом из-за возможности находиться на территории продолжительное время — 180 дней. И это не предел. Достаточно выехать в соседнюю безвизовую страну, как срок обнуляется. Но такие условия действуют только при прибытии самолетом, а также для граждан старше 14 лет. Маленьким путешественникам потребуется загранпаспорт. Обычно туристы посещают в Армении монастырь Нораванк, озеро Севан и пещеру Птиц. Белоруссия. По внутреннему паспорту гражданина РФ можно находиться до 90 дней. Среди безвизовых стран выделяется доступными ценами. Несмотря на то что высокий сезон начинается летом, зимой тоже есть чем заняться. Можно посетить знаменитый национальный парк «Беловежская Пуща», окунуться в атмосферу прошлого в Несвижском замке или покататься на горных лыжах в Силичах.

По внутреннему паспорту гражданина РФ можно находиться до 90 дней. Среди безвизовых стран выделяется доступными ценами. Несмотря на то что высокий сезон начинается летом, зимой тоже есть чем заняться. Можно посетить знаменитый национальный парк «Беловежская Пуща», окунуться в атмосферу прошлого в Несвижском замке или покататься на горных лыжах в Силичах. Казахстан. Из списка безвизовых стран выделяется небольшим сроком пребывания — всего 30 дней, но его можно быстро продлить еще на 60 суток. Как место отдыха подойдет тем туристам, которые любят бескрайние степи и памятники. Самые известные: монумент Астана-Байтерек в Астане и Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Любители звезд могут посетить космодром Байконур.

Из списка безвизовых стран выделяется небольшим сроком пребывания — всего 30 дней, но его можно быстро продлить еще на 60 суток. Как место отдыха подойдет тем туристам, которые любят бескрайние степи и памятники. Самые известные: монумент Астана-Байтерек в Астане и Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Любители звезд могут посетить космодром Байконур. Киргизия. Срок пребывания в стране без оформления визы — не более 30 суток. В местных городах множество мечетей и старинных рынков. Заслуживает внимания и второе по величине после Каспийского моря соленое озеро Иссык-Куль, а также национальный парк Ала-Арча.

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