В России в 5 раз вырос спрос на товары к Новому году Исследование: спрос на товары к Новому году в России вырос более чем в 5 раз

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В 2022 году россияне сильнее ждут и активнее готовятся к наступлению Нового года. В этой связи спрос на праздничные товары в ноябре вырос более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные исследования приводит РИА Новости.

Россияне начали активно покупать товары к Новому году. По России спрос на новогодние товары за год вырос на 449%. Больше всего такой продукции покупают в Москве (+365%), Челябинске (+300%), Нижнем Новгороде (+133%), а также Новосибирске (+67%), — говорится в материалах исследования.

В топ товаров вошли подвесные елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, камины, фонари, свечи, еловые венки и искусственные ели, серпантин и деревянные фигурки с подсветкой. Исследователи отмечают, что для многих россиян нынешний год стал эмоционально напряженным и потому люди стремятся приблизить праздник, создать соответствующее настроение в доме.

Также активно граждане скупают товары для интерьера, спрос на данный тип продукции вырос на 203%. В первую очередь покупатели обращают внимание на жалюзи (122%) и диффузоры (322%). В топ вошли римские и рулонные шторы, интерьерные наклейки, ароматизаторы, свечи, часы, карнизы и крючки-прищепки.

Активнее всего покупали товары для интерьера в Волгограде (+288%), Казани (+200%) и Краснодаре (+171%). В Москве цифра увеличилась на 115%, в Санкт-Петербурге — на 133%.

Ранее РБК со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга сообщил, что поставки импортных новогодних елок в Россию из-за санкций и трудностей с логистикой заметно усложнились. В результате елок будет меньше, чем обычно, к тому же они окажутся дороже. В Рослесинфорге напомнили, что импортные елки и раньше стоили в три-четыре раза дороже отечественных, а при завозе через дружественные страны вырастут в цене на 5–30%. Также в ведомстве напомнили, что в последние годы набирает силу тренд отказа от живых елей в пользу искусственных, с поставками которых проблем не ожидается.