Эрдоган назвал смену статуса собора Святой Софии шагом к великой Турции

https://static.news.ru/photo/e4022150-c3ac-11ea-ba87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Seskimphoto/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле, заявил, что это шаг к великой стране.

Мы приняли решение об изменении статуса Айя-Софии, основываясь на мнении нашего народа, а не на том, кто что про нас скажет, — подчеркнул политик в эфире телеканала NTV.

По его словам, «строительство великой и сильной Турции» продолжится, потому что это верный путь.

Ранее глава государства подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Фотографию своего указа Эрдоган выложил в Twitter. Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. Основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года храм считается символом золотого века Византии. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея Айя-София. В 1985 году собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лидер парламентской партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос предложил ввести всеобщее эмбарго на турецкие товары и услуги, закрыть границы для их транзита из Турции и превратить дом-музей Кемаля Ататюрка в Салониках в музей памяти жертв геноцида греков-понтийцев, который осуществили османские турки в 1914–1923 годах.

Как писал NEWS.ru, министр культуры и спорта Греции Лина Мендони выступила с заявлением. Она назвала «открытым вызовом всему цивилизованному обществу» турецкое решение о превращении стамбульского собора Святой Софии в мечеть.