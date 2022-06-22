В России предложили узаконить винный туризм Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о винном туризме в РФ

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Группа российских сенаторов внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий на законодательном уровне возможность предоставления услуг винного туризма в стране. Соответствующая информация содержится в базе данных нижней палаты парламента. Такой формат предполагает посещение виноградарских и винодельческих хозяйств с целью отдыха, знакомства с их деятельностью или участия в сельхозработах без материальной выгоды.

Услуги в сфере винного туризма винодельческие хозяйства смогут осуществлять на используемых ими земельных участках, включённых в федеральный реестр виноградопригодных земель, в соответствии с требованиями, которые будут установлены правительством РФ. Хозяйства, в частности, получат право возводить на своей территории различные строения и продавать продукцию виноделия, предоставлять услуги по временному размещению, организации досуга, экскурсий.

Общая площадь объектов винного туризма на участке не должна превышать 1,5 тысячи квадратных метров. Услуги винного туризма смогут оказывать только винодельческие хозяйства — предприятия и фермеры, имеющие лицензию на производство соответствующей продукции.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что стандарты обслуживания «все включено» и «ультра все включено» будут утверждены в РФ уже в этом году и начнут действовать в российских гостиницах с 2023 года. Она подчеркнула, что работа по стандартизации крайне важна для повышения общего качества услуг в отечественном туризме.