Назад в СССР: как изменились маршруты российских туристов в этом году Путешественники из РФ переключились на ближнее зарубежье, и туриндустрии постсоветских республик пришлось сдавать экзамен на прочность

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Мирский замок в Белоруссии

В этом году многие зарубежные маршруты закрылись для российских туристов, так что они переключились на постсоветские страны. Первое полугодие, не говоря уже о середине лета, показало заметный всплеск интереса к ним. Азербайджан, Белоруссия, Армения, Казахстан и Узбекистан и прежде входили в пятёрку самых популярных стран ближнего зарубежья. В 2022 году список фаворитов немного изменился: теперь в нем Белоруссия, Азербайджан, Таджикистан, Армения, Киргизия. А вот популярная у россиян Грузия внезапно оказалась на шестом месте — похоже из-за того, что туда нет прямых рейсов. По данным Ассоциации туроператоров России, за первые полгода число российских туристов, побывавших в государствах СНГ, выросло на 80% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Туристическим отраслям республик бывшего СССР пришлось экстренно сдавать экзамен на готовность принять разом столько гостей. Проверка показала, как далеко им ещё до конкуренции со странами Европы и Ближнего Востока.

Белоруссия как Запад

По данным АТОР, прирост российских туристов, посетивших Таджикистан, в первом полугодии составил 57,6%. А ведь раньше эта страна не пользовалась особой популярностью у россиян.

Лидером туристического спроса у них стала Белоруссия. Россияне, привыкшие к Европе, к посещению замков и музеев, отправились в соседнюю республику, которая во многом заменила заменила им Францию, Германию и другие западноевропейские страны, отметил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Европы, тем более Западной, для нас сейчас фактически нет — прямые авиарейсы отменены, через третьи страны могут туда попасть далеко не все россияне. Если вы хотите увидеть европейскую страну, расположенную близко, за недорогую цену, с российским паспортом, пожалуйста, — к вашим услугам Гродно, Брест, многочисленные белорусские замки (их в этой стране 116). Если Витебск и Могилев в какой-то степени похожи на Смоленск, то западнее Минска находится территория, которая стала советской фактически после Второй мировой войны — она другая и представляет интерес для россиян. Страны Прибалтики сейчас перестали выдавать нам визы, и туда едут лишь те, у кого остались многолетние шенгены. Раньше в прибалтийские страны особенно любили ездить жители Петербурга и северо-западных областей России, — рассказал собеседник интернет-издания.

По рассказам туристических операторов, с недавних пор и у восточных городов Белоруссии появились поклонники среди российских туристов — сюда они едут, чтобы закупить товары европейских брендов, ушедших с рынка РФ.

А вот Туркмения остается в роли аутсайдера у российских туристов — и так последние 30 лет.

Эта страна вообще, как говорят, не про туризм. Виза стоит $120, ожидать ее приходится месяц, в итоге из 10 обратившихся за ней россиян в среднем получают её лишь половина, — рассказал Алексан Мкртчян. — А вот в соседний Узбекистан люди едут охотно: в Ташкент, Самарканд, Навои, Бухару. Здесь много достопримечательностей и древних памятников. К тому же недорогие и вкусные фрукты, знаменитые дыни и гастрономические изыски за небольшие деньги. Этим и отличаются постсоветские страны, включая Прибалтику, от Западной Европы, куда, кстати, до сих пор летают отдельные ВИП-путешественники через третьи страны. Отдых в постсоветских странах — для основной массы россиян, не имеющих огромных счетов в банках.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Центр Баку

Три звездочки, пять звездочек

В нынешнем году многие россияне по-новому открыли для себя и Азербайджан. Сюда приезжали на отдых и раньше, но загруженность черноморских отелей и домов отдыха, вялый нынешний сезон в Крыму из-за спецоперации на Украине (по данным туристических аналитиков, спрос на крымский отдых нынешним летом снизился на 70%) эти потоки только увеличили. Далеко не все из россиян прежде знали, что в Азербайджане насчитывают девять типов климата: от холодного высокогорного до сухого полупустынного. Значит, походы по горам можно совместить с конными прогулками, а потом уехать плавать и загорать на Каспийское побережье.

Бакинские туроператоры с сожалением признают: если бы ситуация в стране оставалась стабильной ещё с начала 1990-х годов, то азербайджанская туриндустрия сегодня ни в чём бы не уступала турецкой.

Как заметил в беседе с NEWS.ru совладелец группы компаний G5 Group Baku Игорь Шаулов, страна многого добилась, но ещё есть к чему стремится — условия для отдыха должны быть более разнообразными, иначе говоря, для людей разного достатка.

В Азербайджане много плюсов для россиян: все почти говорят на русском языке, при этом люди ментально россиянам близки, много красивейших мест — один Баку чего стоит с его сочетанием древности и современности! Очень нравятся гостям пышные блюда как национальной кухни, так и других народов мира. Огромная береговая линия, где большинство из построенных пляжных отелей имеют уровень 5 звёзд. Нужны и другие — для притока массового туризма, как в Турции. Государство разработало программу по развитию туризма, мы её ждём, знаем о ней, что она содержательна и способна создать благоприятные возможности для отрасли. Игорь Шаулов совладелец группы компаний G5 Group Baku

По словам Игоря Шаулова, традиционно больше всего туристов в Азербайджан приезжают из России, но страну также любят посещать путешественники из арабских стран, Индии и Израиля. Хотя масштабные туристические потоки, подобные тем, что были до пандемии, в Азербайджан ещё не вернулись.

Фото: Shutterstock Озеро Иссык-Куль

Иссык-Куль и берег турецкий

Ещё весной этого года некоторые серьёзные федеральные туроператоры обратили внимание на киргизский Иссык-Куль. Появилась идея заменить для какой-то части россиян турецкое побережье этим горным озером. Властям Киргизии в целом идея понравилась, и с 1 мая они отменили для интуристов обязательное наличие справок с отрицательными ПЦР-тестами и сертификатов вакцинации. Поток россиян в страну на самом деле вырос.

Бишкекский политолог Анвар Акматов считает, что страна ещё не готова к конкуренции с Турцией, несмотря на желание властей и бизнесменов развивать эту доходную отрасль.

Туристический бизнес — это ведь большая ответственность перед большими массами гостей. Прежде в Киргизии существовала концепция элитарного «зелёного» туризма для богатых людей из Европы и с Ближнего Востока. Их было немного. Они приезжали на конные туры, на Иссык-Куль до пандемии. Сейчас поехал массовый турист, а инфраструктура, построенная большей частью ещё в советское время, не выдерживает наплыва — экология стала страдать, тот же Иссык-Куль стал загрязняться. Или, например, указ президента Киргизии о том, что все закрытые пляжи на горном озере должны быть открыты для местных жителей. Это привело к тому, что безопасность для россиян, отдыхающих на пляжах пансионатов, стала гораздо ниже. Проще говоря, до Турции нам ещё далеко, даже мои соотечественники в большинстве своём предпочитают турецкое побережье отдыху на Иссык-Куле, — отметил в беседе с NEWS.ru киргизский эксперт.

Несмотря на недочёты и недоработки в туристических сферах стран СНГ местные специалисты и аналитики уверены: потоки отдыхающих всё равно будут расти из года в год. Основная масса гостей сюда будет, как и прежде, приезжать из России. Кризис «европейской безопасности» только способствует этой тенденции. Выходит, что поднятие уровня постсоветского туризма — дело обоюдное как для туристов, повидавших комфортабельные зарубежные отели, так и для местных туроператоров, которым надо расти до этого уровня.