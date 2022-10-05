На космодроме Байконур завершились съёмки фильма «Вызов»

Фото: Пресс-служба Первого канала

Съёмки фильма «Вызов»

На космодроме Байконур завершились наземные съёмки фильма «Вызов», которые нельзя было отснять ранее из-за карантина и предстартовой подготовки актеров перед полетом на МКС. В съемочном процессе в космосе и на Земле активное участие принимали и действующие космонавты Роскосмоса. По прошествии периода послеполетной адаптации к продолжению создания картины присоединились Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров, сообщает пресс-служба Первого канала.

Мы закончили съемки на Байконуре. Это важное для нас место: отсюда мы улетали, здесь мы провели три недели предподготовки. Хотя я и бывал на Байконуре до полета в космос, только сейчас с этим местом мы стали тесно связаны. Тут нас наполняли очень яркие эмоции — волнение, предвкушение, ожидание, — рассказал режиссер фильма Клим Шипенко.

Съемки «Вызова» проходили в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина — залах с тренажерами по управлению российским сегментом МКС и пилотируемых кораблей «Союз», комплексах гидролаборатории и центрифуги, а также на военном аэродроме Чкаловский и в специально созданных декорациях Центра управления полетами (ЦУП) и Национального космического центра, созданного на базе санатория «Вороново».

«Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

Генеральный директор Первого канала Констант Эрнст ранее заявил, что снятый в космосе фильм «Вызов» покажут в российских кинотеатрах уже в 2023 году. По его словам, старт проката назначен на 12 апреля — в День космонавтики.