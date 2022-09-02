Стало известно, когда в кинотеатрах покажут снятый в космосе «Вызов» Эрнст: снятый в космосе «Вызов» покажут 12 апреля 2023 года

Фото: ESA/Global Look Press

Первый снятый в космосе фильм «Вызов» покажут уже в 2023 году, сообщил генеральный директор Первого канала Констант Эрнст в ходе марафона «Знание». По его словам, старт проката назначен на 12 апреля — День космонавтики.

У нас на следующей неделе последняя съемка уже на земле, хотя и на Байконуре. И 12 апреля следующего года фильм «Вызов» выйдет в прокат, — сказал Эрнст.

Известно, что съемки нескольких эпизодов фильма проходили на орбите. Участие в этих съемках киноленты приняли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко: осенью 2021 года они в течение 12 дней снимали фильм на Международной космической станции. За это время, по словам режиссера, было отснято около 30 часов материала. В мировой истории это был первые киноэкипаж.

После возвращения из космоса, где снимали часть картины, режиссер заявил, что перед ним появился новый вызов: теперь нужно сделать так, чтобы снятая на Земле история была органичной и держала внимание зрителя.

Актриса Пересильд ранее подробно рассказала о своём пребывании в космосе во время съёмок «Вызова». Она объяснила, чем отличается сон на МКС от сна на Земле, и отметила, что привыкла приклеивать все предметы к поверхности скотчем.