Уникальный корабль-музей открыли для посетителей в Белграде к годовщине подписания 11 ноября 1918 года Компьенского перемирия, фактически завершившего Первую мировую войну. Именно из его орудий летом 1914 года были даны первые залпы по столице нынешней Сербии, сообщает РИА Новости. Новый музей разместили в самом центре города, на реке Сава, у подножия Белградской крепости.

Именно с этого корабля, который был <...> одним из (низкобортных броненосных кораблей) мониторов Военно-морских сил Австро-Венгрии, сделан первый залп по Белграду и начата Первая мировая война. Тогда он назывался «Бодрог». После этого он поменял имя и после освобождения стал речным монитором «Сава», сейчас символизирует несогласие нашего народа ни на что, кроме свободы и независимости, — процитировали в Минобороны Сербии слова министра Небойши Стефановича.

Глава ведомства также сообщил о планах по расширению экспозиции на реке, в том числе одним из экспонатов должна стать подводная лодка.

Корабль был построен в 1904 году в Будапеште и вошёл в состав Военно-морских сил Австро-Венгрии под именем Bodrog («Бодрог»). Судно имеет 56,2 метра в длину и водоизмещение 440 тонн. Оно было оснащено двумя пушками по 120 миллиметров и иными видами орудий меньшего калибра. В 1914-м «Бодрог» был направлен в пограничный на тот момент австро-венгерский город Земун на Дунае. После объявления войны вечером 28 июля 1914 года с него были даны первые залпы по Белграду, находящемуся на другом от Земуна берегу. Корабль также участвовал в операциях в Одессе, Николаеве и Херсоне. В 1918 году, после того как сел на мель, монитор был захвачен сербскими военными, после чего вошёл в состав военно-морских сил под именем «Сава». Корабль также принимал участие во Второй мировой войне.

В сентябре 2015 года «Саву», ставшего грудой ржавых обломков, выкупило Минобороны Сербии, судно было отреставрировано как «культурное достояние».

В Сербии с 20 октября по середину ноября прошли Дни свободы, посвящённые освобождению страны в Первой и Второй мировых войнах.

Ранее польское издание Defence24 посвятило статью учениям Сербии и России «Славянский щит — 2021», в которой говорится о том, что Москва передала Белграду свои ракетные комплексы «Панцирь-С». Теперь ЗРК защитят небо над Сербией и не позволят войскам США или НАТО так же легко захватить страну, как это было в 1999 году при Борисе Ельцине.