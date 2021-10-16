Поляки: из-за «Панцирей» США не смогут разбомбить Сербию, «как при Ельцине»

Польское издание Defence24 посвятило статью учениям Сербии и России «Славянский щит — 2021», в которой напомнило, что Москва передала Белграду свои ракетные комплексы «Панцирь-С». Теперь ЗРК защитят небо над Сербией и не позволят войскам США или НАТО так же легко захватить страну, как это было в 1999 году при Борисе Ельцине, заметили читатели издания.

Одно можно сказать наверняка: теперь США и НАТО не осмелятся бомбить Сербию, как это было в 1999 году при Ельцине. Таким образом, преимущество сильного Альянса над Россией и её союзниками ослабевает. Россия вооружается. Есть хорошая пословица: «Хочешь мира — готовься к войне», — прокомментировал пользователь с ником Rych.

Другой читатель ему возразил, отметив, что НАТО уже давно изучил все слабые места «Панцирей-С» и в случае необходимости якобы с лёгкостью снова захватит территорию Сербии.

Ещё один комментатор добавил, что при попытке США или НАТО сунуть нос в Сербию будет дан достойный ответ как из России, так и из Китая.

Ранее читатели болгарской газеты «Факты» прокомментировали новость про новый контракт на поставки газа Россией в Венгрию в обход Украины. Многие заявили, что Кремль таким образом «порабощает» Европу. Некоторые отметили, что Москва не заинтересована в дружеских отношениях с соседями, так как во главу угла ставит финансовый вопрос.