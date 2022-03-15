Понаехали из России: тест на гостеприимство для Грузии и Армении

Санкции против России вызвали отток части её населения в другие страны. На постсоветском пространстве россияне часто выбирают славящиеся своим гостеприимством, хорошим климатом и вкусной кухней Грузию и Армению. Однако у жителей этих стран неожиданный наплыв приезжих вызывает неоднозначную реакцию. Например, сторонники грузинского оппозиционного антироссийского политика Михаила Саакашвили боятся, что под видом эмигрантов в Грузию проберутся агенты спецслужб РФ для подготовки «спецоперации». Умеренные политики и расчётливые экономисты в Армении и Грузии, напротив, считают, что поступление новых активов и специалистов только пойдёт на пользу этим странам.

Грузинский «остров свободы» проверяет себя на толерантность

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте в понедельник, 14 марта, попросила не паниковать из-за приезда россиян. По её словам, не надо наносить ущерба репутации страны, однако при этом следует проявлять осторожность, «исходя из ситуации, региональных вызовов, экономической и социальной обстановки в Грузии». Сдержанность официальных заявлений создаёт впечатление, что в Тбилиси воспринимают «массовую эмиграцию» из России как проверку страны на соответствие международному праву и толерантности после подачи заявки на вступление в Евросоюз.

В последние две-три недели на улицах грузинских городов россиян стало не меньше, чем в высокий сезон. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили сообщил местным СМИ, что на 7 марта в Грузию из России приехали около 25 тысяч человек. И это несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, из-за чего лететь в Тбилиси приходится через третьи страны. Добираться на автомобиле тоже проблематично, поскольку Военно-Грузинская дорога в это время часто закрыта из-за лавин, но, что гораздо серьёзнее, препятствия для въезда в страну могут создать пограничники, как это произошло на пункте пропуска «Верхний Ларс» с фотокорреспондентом «Медиазоны» (признано в РФ СМИ-иноагентом) Давидом Френкелем. Продержав его с супругой на пункте пропуска 12 часов, грузинские пограничники отказали ему во въезде. Впрочем, негативное отношение к оппозиционно настроенным россиянам проявлялось у грузинских властей и прежде. В конце января из тбилисского аэропорта был депортирован Дмитрий Гудков, прилетевший из Киева на встречу с соратниками.

Россиянам попасть в Грузию просто: по загранпаспорту в стране можно находиться без визы до 360 дней, но после легко «обнулиться» с помощью поездки в соседнюю Армению. Некоторые проблемы после резкого наплыва россиян стали появляться с арендой квартир, цена на которую выросла примерно на четверть, к тому же самые лучшие варианты успели разобрать.

Виктор Лисицын/Global Look Press

Политики в Грузии не упускают случая, чтобы подчеркнуть в качестве ключевого мотива «российского наплыва» достижения демократических реформ. Как подчеркнул министр Давиташвили, «Грузия является одним из редких островов свободы в регионе. Он интересен с той точки зрения, что людям предоставляется возможность свободной деятельности».

Утверждения политика подтверждает и «докризисная» статистика переезда в страну российских специалистов. В Грузии на конец прошлого года было около 150 тысяч экспатов из России, отметил в беседе с NEWS.ru политолог Гела Васадзе.

Кое-кто считает и их угрозой для страны, но лично я так не думаю. Я лишь против того, чтобы им давали гражданство, которое они используют в большей степени для передвижения по миру, — с Шенгенской зоной, например, у нас безвизовый режим. В стране достаточно либеральная налоговая политика, бизнесменов не душит коррупция, — напомнил собеседник интернет-издания.

Грузинские власти, как создаётся впечатление, создают условия для россиян, которые приехали в страну заниматься бизнесом, IT-технологиями.

При этом грузинские оппозиционеры недовольны нынешним наплывом россиян, независимо от их рода деятельности. Они опасаются, что за эмигрантов будут выдавать себя и сотрудники российских спецслужб. Чаще всего об этом говорят сторонники «Единого национального движения» Михаила Саакашвили. Как раз в годы его правления двери страны были широко открыты для оппозиционеров из России, отметил в беседе с NEWS.ru тбилисский политолог Арчил Сихарулидзе.

Саакашвили раздавал паспорта, чтобы бежавшие к нам из России политики и журналисты становились его яростными сторонниками. Это закончилось для всех нас плохо, — сказал эксперт.

Михаил Саакашвили Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По словам Арчила Сихарулидзе, ныне у грузинских властей другой подход, который проявился в конце января, когда из страны был депортирован российский оппозиционер Гудков.

Появились с недавних пор среди грузинских экспертов опасения и другого рода. Они считают, что увеличившееся русское население в Грузии со временем может подвигнуть Москву заняться «защитой его прав» по аналогии с Донбассом. Но тбилисский политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с NEWS.ru скептически отнёсся к такому предположению.

Русские живут в Грузии давно, пусть их не столь много, но хочу напомнить, что события августа 2008 года обошлись без них. Повод для прихода сюда российской армии дали представители другой национальности. Так что повод найдётся всегда, если он кому-то нужен, — сказал грузинский политолог.

Оппозиционные политики Грузии утверждают, что пришла пора вернуть визовый режим для граждан России, который более десяти лет назад отменил Саакашвили. Но многие эксперты против, опасаясь, что этот шаг в конце концов ударит по экономике страны, поскольку ограничит иностранный капитал. Из России приезжают в страну не чернорабочие и работники сферы услуг, а бизнесмены и IT-специалисты. Их усилиями будут создаваться в Грузии новые рабочие места.

Как рассказали NEWS.ru грузинские собеседники, градус недовольства «российским наплывом» у некоторых местных жителей увеличивает память о вооружённых событиях 2008 года. Сейчас многие россияне уже услышали упрёки в том, что «надо было не в Грузию ехать, а выходить и бороться в своих российских городах». И приехавшим россиянам, и грузинам предстоит сдать экзамен на человечность, отметил в беседе с NEWS.ru Рамаз Сакварелидзе.

Те, кто к нам приехал из России, должны показать свои миролюбивые взгляды, что они не разделяют пафос событий на Украине. И грузины должны показать, что они ценят такие настроения у русских, что они разграничивают такие понятия, как власть и народ России, — убеждён грузинский политолог.

Alexander Efremov/Russian Look/Global Look Press

Нынешние «русские эмигранты», как иронично называют этих людей в Грузии, существенным образом отличаются от беженцев, в разные годы прибывающих сюда из зон конфликтов на постсоветской карте. Тем людям требовалась серьёзная помощь государства. Сегодня хорошо образованным и состоятельным специалистам из России надо только помочь интегрироваться в грузинское общество с пользой для себя и страны. При этом многие россияне в Грузии не скрывают, что вернутся домой, как только им позволит это обстановка.

Армения доверяет приезжим россиянам свою экономику

С начала марта Ереван стал похож на курортный город, в который преждевременно хлынули беззаботные отдыхающие. Центр армянской столицы наполнили москвичи, петербуржцы и жители других крупных городов России. В ресторанах и кофейнях зазвучала русская речь. В отличие от соседней Грузии, на россиян в Армении вовсе не смотрят через политическую призму. Если этих людей можно назвать эмигрантами, то только экономическими, подчёркивали мои собеседники в Ереване.

Даже по официальным данным, в Армению за последние две-три недели приехало примерно в два раза больше россиян, чем в соседнюю Грузию, рассказал NEWS.ru ереванский политолог Эдгар Аракелян.

Власти говорят о почти 60 тысячах граждан России. Им удобно добираться к нам прямым авиарейсом с российским паспортом. По нашим законам фирму можно зарегистрировать за 20 минут. Затем открывай счёт в банке — и начинай работать со многими странами. Кстати, многие из этих людей добирались через Ереван в Тбилиси, но там, как рассказывали мне очевидцы, даже при открытии счёта в банке от них стали требовать какие-то политические условия, например, письменного признания Крыма нероссийским. Многие бизнесмены махнули рукой и переехали к нам. Эдгар Аракелян армянский политолог армянский политолог

Западные санкции, судя по уехавшим на Южный Кавказ россиянам, сильно ударили в том числе и по IT-отрасли России. Компании в этой сфере держались, главным образом, на сотрудничестве с иностранными заказчиками. Связь с ними оборвалась полностью, а после отключения многих банков от SWIFT затруднились системы расчётов. Все эти проблемы для бизнесменов и IT-специалистов переезд в Армению решает почти полностью. К тому же эта страна, в отличие от Грузии, входит в Евразийское экономическое сообщество и в то же время благополучно сотрудничает с западными странами.

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«Когда представители государства-союзника приезжают в Армению работать, это становится для нас большим плюсом», — отметил в беседе с NEWS.ru председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.

Пусть даже приезжих россиян будет много, но граждан Армении, отправившихся на работу в Россию, всё же больше — около миллиона человек. Это нормально для государств-союзников. Более того, армянскому государству надо сейчас таких российских специалистов искать, устраивать на работу и уговаривать оставаться здесь как можно дольше, поскольку Армения делает акцент именно на развитие высоких технологий, — отметил собеседник интернет-издания.

Степан Григорян обратил внимание, что Армения начинает сотрудничество с Турцией, следовательно, укреплять связи с российскими специалистами она должна тем более. Однако, считает политолог, российские специалисты надолго в Армении всё равно не задержатся — как только на родине появится возможность вести бизнес, возродить связи с иностранными партнёрами, то они вернутся.

Одна из немногих проблем для россиян в Армении — мононациональный состав государства. 98% населения составляют представители коренной национальности, что говорит об отсутствии традиции проживания в республике иностранцев. Но эту проблему перекрывает хорошее владение в обществе русским языком. Здесь никому в голову не придёт, как в соседней Грузии, попросить перейти на английский россиянина, зная при этом и русский язык. Никто не будет здесь выставлять перед бизнесменами политические условия. Здесь господствует удобная формула для приезжих россиян: политика — отдельно, гуманитарные и экономические вопросы — отдельно.