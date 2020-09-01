Россиянка поделилась впечатлениями об отдыхе в Абхазии

https://static.news.ru/photo/8a2b9182-ec80-11ea-bb09-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Путешественница из России, которой наконец удалось выехать на отдых в Абхазию во время пандемии коронавируса, поделилась впечатлениями от отпуска.

Жительница Белгорода Виктория Передерий рассказала «МК», что автомобилистам, желающим выехать в Абхазию стоит приготовиться к пробкам и заторам, которые предстоит выдержать под палящим солнцем. При это границу лучше всего проезжать утром.

Проход границы занял час, хотя никто вещи не досматривал: пограничник лениво заглянул в багажник и пропустил. На абхазской стороне нам просто махнули рукой: проезжай, мол, не задерживай, — цитирует её издание.

Кроме того, Передирий пожаловалась на высокие цены в магазинах и отсутствие возможности расплачиваться по безналичному расчёту. Ещё одной проблемой она назвала расстройство кишечника, которого в Абхазии трудно избежать.

Россиянка отметила, что в течение всего отпуска её семья пила только бутилированную воду и не питалась в столовых. Однако уже на пятый день пребывания в республике у детей началась тошнота и рвота. Местные говорят, что все дело в морской воде, точнее её действии на приезжих.

Ещё одна местная особенность — в местах общественного пользования на курортах Абхазии полностью отсутствует контроль за соблюдением ограничений и мер против COVID-19. По словам Передерий, на туристов в масках все смотрят как на ненормальных.

Как писал NEWS.ru, по мнению специалистов АТОР, цены на отдых сейчас снижаются из-за того, что родители увозят детей готовиться к началу школьного года, а также ценовой политикой абхазских и турецких отельеров. При этом дешевеют сейчас в основном предложения в эконом-сегменте.

Так, отдохнуть вдвоём в Абхазии с заездом 22–28 августа можно за 23 тысячи рублей. Турция также начала снижать цены. И если неделю назад турецкие курорты можно было посетить с заездом 15–21 августа на семь ночей и системой «всё включено» за 40 тысяч рублей, то сейчас уложиться можно в 31 тысячу рублей.