В Азербайджане почтили память жертв «Чёрного января»

В Азербайджане в День всенародной скорби чтут память людей, убитых во время операции советских войск, начатой по указанию высшего руководства СССР. В ходе подавления народных волнений в январе 1990 года около 150 человек погибло, свыше 700 получили ранения. Жертвы похоронены на Аллее шехидов (Аллея павших героев) в бакинском Нагорном парке. Сюда люди приносят цветы, в день общенационального траура, 20 января, объявляется минута молчания. Утром мемориал посетили президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

МИД страны накануне выступил с заявлением о причинах трагедии «Чёрного января». Ввод войск в Баку должен быть классифицирован как преступление против человечности, а его заказчики и исполнители — понести наказание, однако правовая оценка произошедшему до сих пор не дана, отметили в министерстве.

«Необоснованные территориальные претензии Армении к Азербайджану в конце 1980-х гг., агрессивная сепаратистская деятельность радикально настроенных армян в Нагорно-Карабахской автономной области бывшей Азербайджанской ССР, поддержка этой деятельности СССР, насильственная и жестокая депортация сотен азербайджанцев из Армении — это дало толчок к расширению движения против советской власти в Азербайджане. Чтобы воспрепятствовать общенациональному движению и сломить волю азербайджанского народа, советская армия вторглась в страну и учинила массовые расправы над мирным населением, грубо нарушив нормы международного права, Конституции бывшего СССР и Азербайджанской ССР», — сказано в сообщении.

МИД подчеркнул, что будут предприняты все шаги для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершил преступления против азербайджанского народа и государства.

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«Чёрный январь»

В ночь на 20 января 1990 года советские войска вошли в Баку. Власти СССР связали эти действия с обострением армяно-азербайджанских отношений и стремлением «предотвратить кровопролитие». В столице республики начинались волнения, корни которых крылись в вопросе принадлежности Карабаха, входившего в состав Азербайджанской ССР.

Еще в 1988 году Нагорно-Карабахский областной совет народных депутатов поднял вопрос о выводе региона из Азербайджана и его включении в состав Армении. Однако ни руководство СССР в Москве, ни партийная верхушка Азербайджанской ССР не смогли успешно разрешить конфликт. Результатом стало обострение межнациональных взаимоотношений.

После начала массовых митингов в Азербайджане руководство Советского Союза приняло силовое решение, вероятно, опасаясь скорого свержения советской власти. В республике к тому времени сформировался Народный фронт Азербайджана (НФА), участники которого требовали отставки первого секретаря ЦК КП Азербайджана Абдурахмана Везирова, которого обвиняли в неспособности обеспечить безопасность в Карабахе.

Первоначально руководство СССР мотивировало свои действия необходимостью защитить армянское население, однако 26 января министр обороны Дмитрий Язов, фактически руководивший операцией, выступая на пресс-конференции, признал, что целью было не допустить свержение Народным фронтом Азербайджана власти Коммунистической партии.

Погибшие в ту ночь мирные жители Азербайджанской ССР похоронены в мемориальном комплексе «Аллея шехидов», который находится в центре Баку. 20 января в Азербайджане День всенародной скорби.