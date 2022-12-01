Праздник к нам приходит: где отдохнуть на Новый год Куда отправиться в условиях санкций и повышения цен

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Близится декабрь, а значит, уже чешутся руки поставить елку. Конечно, нужно запланировать отдых на новогодние каникулы — 2023. Куда поехать в современных реалиях санкций, ограничений и повышения цен, чтобы набраться положительных впечатлений, рассказывает редакция NEWS.ru.

Куда поехать на новогодние каникулы за границу в 2023 году

Всего год назад было намного легче выбрать, где отдохнуть на Новый год за границей. Можно было с закрытыми глазами ткнуть пальцем в глобус или карту, соотнести несколько вариантов с размером своего кошелька и отправляться паковать чемоданы. Но за год все резко изменилось. Теперь гражданам РФ рады далеко не везде, да и цены стали сильно «кусаться».

Все больше россиян стали рассматривать варианты отдыха в России. Но если душа просит необычного заграничного начала года, то для вас мы составили подборку стран, куда можно поехать на новогодние каникулы в 2023 году.

Турция

Эта страна по-прежнему гостеприимно и радушно принимает россиян. Погода, конечно, в декабре — январе не для пляжного отдыха (не более 18–20 градусов), но и кроме купания в море вам будет чем заняться. Как вариант, стоит рассмотреть экскурсии, например, по Каппадокии, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: пещерные отели, подземный город, национальный парк «Гереме» и многое другое. Выбирая, где отдохнуть на Новый год недорого за границей, Турцию можно выбирать смело, так как зимой отели снижают цены. Да и народу меньше, чем в весенне-летний период.

Египет

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Где отдохнуть на Новый год с детьми

Где отдохнуть на Новый год с детьми, если вместо катания на тюбингах или лыжах ваша семья предпочитает спокойный пляжный отдых? Лучшим решением станет поездка в Египет. Для этой страны подойдет именно семейный отдых, так как, по отзывам туристов, одиноким женщинам приходится несладко из-за повышенного внимания местных мужчин. Жаркая египетская зима вас встретит температурой, доходящей до +25 °C, а вода после полудня прогревается до +23 °C. Если все-таки захочется немного активности, можно отправиться на морскую прогулку или в пустыню на квадроциклах.

Шри-Ланка

Здесь можно будет наслаждаться теплым морем, жарким воздухом, белым песочком, а также недорогими сочными фруктами. Где можно отдохнуть на Новый год на Шри-Ланке, кроме пляжей? Местные жители для туристов устраивают вечеринки в тропическом стиле с шумной музыкой, танцами, яркими костюмами и фейерверками. А за несколько дней до Нового года здесь проходят красочные фестивали, поэтому имеет смысл приехать в островное государство заранее. В качестве экскурсии можно посетить музеи, фабрику драгоценностей, Королевский ботанический сад, сад специй.

Таиланд

С октября въехать в страну можно совершенно свободно, по загранпаспорту. Новогодние и рождественские каникулы — самый туристический сезон в стране. Таиландцы относятся к Новому году, отмечаемому с 31 декабря на 1 января, совершенно индифферентно, организовывая праздник в первую очередь для отдыхающих. Но надо отдать им должное — стараются сделать самую интересную программу и удивить гостей кулинарными шедеврами. Радовать туристов будет и теплая погода — в новогодние праздники температура держится около +30 °С.

ОАЭ

Фото: Sasha Pritchard / Alto Pres/Global Look Press Где можно отдохнуть на Новый год — 2023

Почему первое место в списке, где можно отдохнуть на Новый год — 2023, многие отдают Арабским Эмиратам, в частности Дубаю? У арабов с зимы 2022 года отношение к россиянам практически не изменилось, расписание перелетов тоже осталось привычным. Многие летают через ОАЭ транзитом в другие государства. Но если вы остановитесь на новогодние каникулы в этой стране, то точно не пожалеете. Всего несколько часов перелета из столицы РФ в Дубай — и холодная русская зима сменяется жарким арабским летом. Температура днем держится от +24 °С, осадки — редкое явление. На курорт лучше приехать заблаговременно, чтобы увидеть, как преображается и без того уже красивый город. Предпраздничная атмосфера зарядит хорошим настроением, а город предложит попробовать огромное количество развлечений.

Где отдохнуть на Новый год в России

Российские столицы

Где отдохнуть на Новый год — 2023 в России так, чтобы с размахом? Конечно, в одной из двух столиц нашей страны. За время каникул можно и в обеих побывать, есть даже комбинированные туры. По архитектуре, устройству, настроению и энергетике это очень разные города. Но новогодней атмосферой заряжают оба. Радуют глаз бесконечные огни, фейерверки, лазерные шоу, новогодние ярмарки и многое другое, чего не встретишь в глубинке.

В Северной столице можно гулять по Невскому проспекту, который становится пешеходным, любоваться ежедневными световыми шоу на Дворцовой площади, ходить в музеи и посещать другие знаковые места красивого и таинственного города.

В Москве вас, конечно, будет ждать Красная площадь и главная елка страны, установленная на ней. Гулянья здесь масштабные, развлечений хватит и взрослым, и детям. Кроме Красной площади для горожан и гостей города развлечения организованы в парке Горького, на ВДНХ, Поклонной горе. На Пушкинскую площадь и Цветной бульвар можно сводить детей, чтобы показать новогодние представления.

Сочи

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press Куда поехать на новогодние каникулы в 2023-м

Куда поехать на новогодние каникулы в 2023 году, чтобы совместить спокойный и активный отдых? Конечно, Сочи. Здесь можно насладиться относительно теплой погодой, полюбоваться морем, да еще и покататься на горных лыжах в Красной Поляне. Температура в городе в это время доходит до +10 °С, в Красной Поляне — от +2 °С до –5 °С.

Туры в Сочи на Новый год довольно популярны, поэтому их бронировать нужно заранее. Отели и крупные курортные комплексы соревнуются за сердца гостей, формируя выгодные новогодние пакеты, устраивая фееричные шоу-программы, розыгрыши и одаривая гостей подарками. Если вы ищете, где отдохнуть на Новый год — 2023 без самостоятельной организации отдыха и наматывания кругов у плиты, то пакетные программы отелей в Сочи — идеальный вариант.

Горнолыжные курорты

Провести каникулы на горнолыжном курорте — отличный способ избавиться от съеденных за новогодним столом калорий, набраться впечатлений и активно провести время. Атмосфера на таких курортах более спокойная, чем в мегаполисах, утопающих в новогодней суете.

Поехать можно в Домбай, Архыз, Приэльбрусье, Шерегеш, Абзаково и на другие курорты. Здесь есть трассы как для начинающих лыжников, так и сложные трассы для профессионалов. И совсем необязательно всей семье вставать на лыжи. Сноуборды, санки, тюбинги, коньки здесь тоже популярны. Для детей работают игровые комнаты. Поселиться можно в отелях, гостевых домах города.

Куда поехать на новогодние каникулы — 2023 недорого

Отвечая на вопрос, где отдохнуть на Новый год — 2023 недорого, смело можно назвать поездку в Великий Устюг или Кострому. Несмотря на то что в путешествие на родину Деда Мороза и Снегурочки отправляются с детьми, в атмосферу сказки и волшебства с удовольствием погружаются и взрослые.

Великий Устюг. Здесь находится резиденция главного новогоднего волшебника страны, разделенная на две части. Одна из них расположена в городе на Советском проспекте. Здесь для детей устраивают развлечения со сказочными персонажами, проводят волшебные экскурсии по дворцу. Можно посетить Дом моды, где своими руками дети делают игрушки и забирают себе на память, а также почту Деда Мороза, где собираются все письма с просьбами о подарках. Во вторую часть резиденции нужно ехать за город на расстояние 12 км. Здесь Дед Мороз ведет личный прием, также для детей и взрослых устраивают шоу с песнями, конкурсами, праздничным фейерверком.

Кострома. Здесь, на берегу широкой реки Волги стоит настоящий терем, где хозяйкой является Снегурочка. Внучка Дедушки Мороза лично встречает гостей, проводит экскурсию по своим владениям. Особый интерес вызывает Ледяная комната, в которой поддерживается температура –14 °С для сохранения интерьера, сделанного изо льда.

Выбирая место, где отдохнуть на новогодние каникулы, ориентируйтесь на предпочтения и образ жизни семьи, на свой бюджет и желания каждого члена семьи. Ведь в это волшебное время праздник должны ощутить все — и дети, и взрослые. Счастливого Нового года!

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