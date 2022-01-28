Суд в Великом Устюге вернул юристу из Петербурга иск к Деду Морозу

Великоустюгский районный суд Вологодской области вернул иск 23-летнему юристу из Санкт-Петербурга Игорю Мирзоеву, который обвинил Деда Мороза в неисполнении его мечты, сообщила объединённая пресс-служба судов Вологодской области. Россиянин потребовал от «исполнителя желаний» 10 млн рублей, а также 23 подарка, по его словам, так и не полученных за последние 23 года.

Великоустюгский районный суд Вологодской области вынес определение о возвращении Игорю Мирзоеву искового заявления к АО «Дед Мороз». В установленный судом срок Мирзоев не устранил обстоятельства, которые послужили основанием для оставления иска без движения, — говорится в сообщении.

Суд оставил заявление юриста без движения из-за неуплаты госпошлины. Сам истец заявлял в соцсети, что решил «отказаться от иска». Как отметили в суде, возвращение заявления не препятствует повторному обращению Мирзоева с иском по тем же основаниям, если нарушение будет устранено.

Ранее сообщалось, что Игорь Мирзоев захотел встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, так как лидер согласился стать адвокатом новогоднего волшебника. Мирзоев в документе потребовал от «исполнителя желаний» также 23 подарка, по его словам, так и не полученных за последние 23 года.

23 декабря в ходе большой пресс-конференции Путина журналист из Вологодской области рассказал об иске Мирзоева к Деду Морозу. Президент тогда ответил, что он тоже юрист по профессии. Глава государства сказал, что он может выступить адвокатом Деда Мороза и «напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам».