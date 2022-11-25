В России назвали лучший горнолыжный курорт «Красную Поляну» признали лучшим горнолыжным курортом в России

Фото: Роман Денисов/Russian Look/Global look Press

Красная Поляна

Вручение первой национальной премии «Горы России» прошло в Москве. На нем признали лучшим в стране курорт «Красная Поляна», сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что представитель победителя получил шестикилограммовую статуэтку из латуни.

Круглогодичный курорт «Манжерок» из Республики Алтай признан лучшим в категории «для семейного отдыха», а самым событийным признали «Шерегеш» на Кузбассе. Среди тех курортов, которые располагаются в черте города, лучшим назван «Бобровый лог» в Красноярске.

В других номинациях путем народного онлайн-голосования выявили лучшие горнолыжные комплексы гпо федеральным округам, лучшие отели и хостелы, спа-гостиницы и бани.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил NEWS.ru, что абсолютное большинство россиян (более 80%) предпочитает проводить новогодние праздники в России, треть из них выбрали для отдыха горнолыжные курорты. По его словам, в Красной Поляне уже продано до 50% всех мест, также пользуется спросом Шерегеш.