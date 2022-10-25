Визы для россиян в Шри-Ланку стали действовать дольше Шри-Ланка увеличила срок действия визы для россиян

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Статуи Будды в храме Сима Малака в Коломбо, Шри-Ланка

Шри-Ланка увеличила срок действия визы для россиян с месяца до полугода, такой режим будет действовать до 25 июня 2023 года, передает РИА Новости со ссылкой на туроператора «Интурист». Соответствующее разрешение на продление срока действия визы дал кабинет министров островного государства. По мнению чиновников, принятое решение поспособствует восстановлению туризма из-за пандемии коронавируса. Стоимость визы для туристов из России составит $35.

Кабинет министров дал разрешение на продление электронного разрешения путешествия до 180 дней, взимая 35 долларов США за один раз с целью продвижения индустрии туризма, пострадавшей из-за ситуации с пандемией COVID-19. Визовая схема будет действительна до 25 июня 2023 года, — говорится в сообщении.

В «Интуристе» отметили, что спрос на посещение Шри-Ланки за последнее время сильно вырос, ежедневно поступают десятки заявок. В туроператоре подчеркнули, что пользуются популярностью не только вылеты на чартерах из Москвы и регионов, но и стыковочные рейсы зарубежных компаний, а также отечественный «Аэрофлот».

Ранее посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что официальные лица, отвечающие за банковскую и финансовую системы Индонезии и России, обсуждают возможность приема карт «Мир» индонезийскими банками. По его словам, это будет способствовать развитию туризма в Индонезии. Посол подчеркнул, что реализация идеи будет непроста из-за санкций в отношении системы «Мир».