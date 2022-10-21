Индонезия обсудит с Россией присоединение к платежной системе «Мир» Посол Индонезии сообщил о возможном присоединении страны к платежной системе «Мир»

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Официальные лица, отвечающие за банковскую и финансовую системы Индонезии и России, обсуждают возможность приема карт «Мир» индонезийскими банками, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес. По его словам, это будет способствовать развитию туризма в Индонезии, хотя на принятие соответствующего решения могут повлиять санкции в отношении системы «Мир».

Я рекомендовал Джакарте, чтобы наши банки начали пользоваться платежной системой «Мир», — заявил дипломат.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов заявил, что кампания США против российской платежной системы «Мир» достигла успеха. По его словам, вторичные санкции Вашингтона будут иметь эффект, пока длится острая фаза украинского кризиса, так как американцы доминируют в банковском секторе. Тем не менее проблема не критична и не составит трагедии, а скорее навредит клиентам затронутых санкциями зарубежных банков, чем России, добавил эксперт.

В прошлом месяце стало известно, что власти Шри-Ланки обсуждают с Москвой возможность присоединения к российской платежной системе «Мир». В то же время министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандзи заявил, что карты «Мир» заработают в стране до конца года. По его словам, их будут принимать в местных магазинах, а также при оплате услуг туркомпаний. Однако позже Центробанк страны заявил, что не сможет использовать российскую платежную систему из-за возможных санкций со стороны США.

Власти Египта также разрешили операции с картами «Мир» и российской национальной валютой в банках страны. Соответствующий указ может вступить в силу в самое ближайшее время. С подобной просьбой в Центробанк Египта обращались местные предприниматели и отельеры.