Al-Shorouk: банки Египта в ближайшие дни начнут принимать карты «Мир»

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Решение властей Египта о разрешении операций с российской национальной валютой в банках страны, а также с картами российской платежной системы «Мир» могут вступить в силу в самое ближайшее время. С подобной просьбой в Центробанк Египта обращались местные предприниматели и отельеры, сообщает египетская газета Al-Shorouk.

Система «Мир» и операции с российским рублем в египетских банках на туристических курортах могут быть задействованы в ближайшие дни, — подчеркивается в публикации.

Издание утверждает, что именно предприниматели и отельеры настаивали на скорейшем завершении процедур «по принятию рубля в качестве торговой валюты». Они указывали на близкое начало зимнего туристического сезона, к которому, по их мнению, «уже можно было бы применять [официальные] соотношения между российским рублем и египетским фунтом».

Египетский бизнес, настаивают в Al-Shorouk, считает решение об операциях с рублем и картами «Мир» позитивным для экономики страны, поскольку оно будет принято в интересах туристического сектора.

Ранее стало известно, что турецкие торговцы из Белека и Анталии сообщили о невозможности начать новый туристический сезон, пока карты российской платежной системы «Мир» не работают в стране. Они призывают Анкару сопротивляться давлению США и разрешить проблемы с оплатой товаров по картам «Мир».