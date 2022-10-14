ЦБ Шри-Ланки оценил возможность использования карт «Мир» ЦБ Шри-Ланки сообщил, что не может использовать карты «Мир» из-за санкций США

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Центробанк Шри-Ланки сообщил, что не сможет положительно рассмотреть просьбу России об использовании карт «Мир» в финансовой системе страны, передает ланкийский портал Adaderana. Регулятор уточнил, что такое решение принято из-за санкций США в отношении российской платежной системы.

В связи с санкциями США в отношении платежной системы «Мир» <...> Центральный банк Шри-Ланки не в состоянии положительно рассмотреть на текущем этапе запрос на управление картой «Мир» внутри банковской системы, — говорится в публикации.

В прошлом месяце стало известно, что власти Шри-Ланки обсуждают с Москвой возможность присоединения к российской платежной системе «Мир».

В то же время министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандзи заявил, что карты «Мир» заработают в стране до конца года. По его словам, их будут принимать в местных магазинах, а также при оплате услуг туркомпаний.

Власти Египта также разрешили операции с картами «Мир» и российской национальной валютой в банках страны. Соответствующий указ может вступить в силу в самое ближайшее время. С подобной просьбой в Центробанк Египта обращались местные предприниматели и отельеры.