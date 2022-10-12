Стало известно, когда в Иране можно будет расплачиваться картами «Мир» В Иране до конца 2022 года заработают карты «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иране до конца года заработают банковские карты платежной системы «Мир», сообщает портал «Турдом» со ссылкой на министра экономики и финансов Эхсана Хандзи. По его словам, российские карты будут приниматься в местных магазинах, а также при оплате услуг туркомпаний.

Между иранской стороной и Центральным банком России были проведены переговоры, и я надеюсь, что в течение ближайших 2–3 месяцев результатом станет взаимное подключение систем «Шетаб» и «Мир», — рассказал Хандзи.

В середине сентября президент России Владимир Путин на встрече с со своим коллегой из Ирана Ибрахимом Раиси заявил, что отношения стран развиваются «по всем векторам». По словам главы РФ, об этом свидетельствует увеличение товарооборота между двумя государствами на 81% за прошлый год. Путин подчеркнул, что в течение первых пяти месяцев 2022 года данный показатель вырос еще на 30%.

Помимо этого, президент России заверил, что РФ и Иран завершают проработку нового договора, который выведет отношения двух стран на стратегический уровень.

Раиси, в свою очередь, рассказал о серьезном настрое Ирана на развитие связей с РФ. По его словам, отношения между двумя государствами перестали быть ординарными и приобрели стратегический характер.