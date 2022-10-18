Экономист оценил действенность кампании США против платежной системы «Мир» Экономист Адамидов: кампания США против российской платежной системы «Мир» достигла успеха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кампания США против российской платежной системы «Мир» достигла успеха, констатировал экономист Дмитрий Адамидов. По его словам, которые передает «Экономика сегодня», вторичные санкции Вашингтона будут иметь эффект, пока длится острая фаза украинского кризиса, так как американцы доминируют в банковском секторе. Тем не менее проблема не критична и не составит трагедии, а скорее навредит клиентам затронутых санкциями зарубежным банкам, чем России, добавил эксперт.

США добились своих целей в рамках кампании против системы «Мир», но все это будет работать до тех пор, пока не пройдет острая фаза украинского кризиса. Обойти этот момент сегодня сложно — американцы доминируют в банковском сектор, пока не введена «госкрипта» и другие альтернативы, но трагедии нет, запреты больше вредят клиентам затронутых банков, чем России, — пояснил экономист.

Потрясения на мировом финансовом рынке, такие как долговой и валютный кризисы, могут повлиять на дальнейшее развитие ситуации и снизить эффективность вторичных санкций, считает Адамидов. Эксперт также отметил, что действующая торгово-финансовая система переживает упадок из-за возможности платить за товары и услуги с помощью криптовалюты.

Действующая торгово-финансовая система разваливается — появилась возможность оплаты товаров и услуг через криптовалюту, а снова вписываться в доллар и евро в РФ больше никто не будет, — заключил Адамидов.

Банк «Компаньон», занимающий девятое место по объему активов в Киргизии, ранее сообщил о прекращении обслуживания карт российской платежной системы «Мир» с 4 октября. Меры коснутся карт, выпущенных 21 банком России, в числе которых Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк и другие крупнейшие кредитные организации страны.

В сентябре российскую платежную систему «Мир» прекратили использовать турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank, VakıfBank и ряд других. По имеющимся данным, это произошло из-за опасения вторичных санкций со стороны США.