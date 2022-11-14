Названы самые популярные у россиян направления на Новый год Вице-президент РСТ Барзыкин: треть россиян предпочитают горнолыжные туры на Новый год

Фото: Liu Xinyang/Xinhua/Global look Press

Абсолютное большинство россиян (более 80%) предпочитает проводить новогодние праздники в России, треть из них выбрали для отдыха горнолыжные курорты, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, в Красной Поляне уже продано до 50% всех мест, также пользуется спросом Шерегеш, куда с 4 декабря до марта будет осуществляться чартерная программа, активно бронируются Приэльбрусье, Архыз, Домбай. Помимо горнолыжных курортов, наиболее востребованным сегментом является рекреационно-оздоровительный туризм.

На Новый год многие санатории предлагают свои программы, сочетающиеся с досуговыми и праздничными мероприятиями. Отдых — от 5 до 10 дней, есть даже меньше, в основном это Черноморское побережье, Кавказские Минеральные Воды, Алтайский край, — сказал Барзыкин.

Еще одним популярным видом новогоднего отдыха остаются тематические и экскурсионные туры: Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Карелия, Москва и Московская область. Все новогодние праздники из Москвы для взрослых и детей будет курсировать поезд в гости к Деду Морозу в Великий Устюг. С 30 декабря по 8 января операторы организуют чартерные программы на Алтай, Северный Кавказ, в Казань. По словам Барзыкина, спрос на внутреннем рынке не ниже, чем в прошлом году, а по ряду направлений наблюдается рост.

Цены диверсифицированы в зависимости от условий. В среднем с перелетом отдых в Сочи на человека обойдется в 30 тысяч рублей, чартерная программа — от 21 тысячи. Это трехзвездочный отель, включая оплату завтрака, за остальное надо будет доплачивать. Цены — на уровне прошлого года, но к Новому году и Рождеству они будут дороже. До 26 декабря перелеты можно подобрать по выгодной цене за счет акций, нужно ловить момент, — добавил Барзыкин.

Ранее предприниматель Александр Тертычный заявил, что российский туризм имеет огромные перспективы, но основная его проблема — отсутствие достойной инфраструктуры на местах. По его словам, во многих регионах России она сохранилась еще со времен Советского Союза и уже устарела, а в некоторых субъектах туристическую инфраструктуру только предстоит создать.