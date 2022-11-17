После проведения мобилизации туры за границу подешевели на 10–25% Туроператорам пришлось снизить цены из-за упавшего спроса

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Во время мобилизации и еще в течение 10 дней после спрос на зарубежные путевки резко упал — семьи военнообязанных боялись покупать туры из-за неопределенности. Результат — путевки подешевели на 10–25%, заявили NEWS.ru в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Какие направления стали доступнее и что будет с туристическим рынком дальше, объяснит NEWS.ru.

Как все затаились

После 21 сентября и до ноябрьских праздников включительно спрос на заграничные туры резко упал. Желавшие избежать мобилизации начали быстро покидать страну, скупая авиабилеты, из-за чего цена на некоторые из них доходила до 300–500 тыс. руб. в один конец. В то же время другая часть военнообязанных вместе с семьями сделала паузу в планировании каких-либо поездок, ведь их пришлось бы отменить в случае отправки на спецоперацию.

Все это сильно ударило по спросу на путевки, в среднем он упал на 25–50% по сравнению с периодом до мобилизации, сказал NEWS.ru вице-президент АТОР Артур Мурадян. И возврат к домобилизационному спросу на путевки произошел уже после ноябрьских праздников.

Но люди все равно не бронируют туры сильно заранее. От покупки до самого путешествия проходит в основном две недели. Сейчас есть тренд на Таиланд, также восстанавливается спрос на Эмираты. В целом есть бронирование туров на новогодние даты, но без ажиотажа. А на постновогодний период заказов особо не видим, — говорит Мурадян.

Фото: Shutterstock Бангкок, Таиланд

Что происходит с ценами

Туроператоры поняли, что во время мобилизации не смогут продать большое количество путевок и в итоге договорились с авиаперевозчиками о снижении цен на путевки до конца года.

В результате по сравнению с периодом до мобилизации путевки в Турцию и Египет подешевели на 25%, а местами даже больше, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд — примерно на 10%, — пояснил Мурадян.

Действительно, сейчас на сайтах ANEX Tour и Tez Tour можно найти недельные путевки на двоих в Египет, Турцию и ОАЭ за 60–70 тыс. руб.

Снижение цен подтверждает и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, дополнительным фактором стал рост числа прямых авиарейсов на курорты в последние месяцы. А чем больше возможностей для доступной авиаперевозки, тем дешевле турпакеты. Кроме того, сейчас межсезонье, и цены на отдых в вышеуказанных странах гораздо доступнее, чем на Новый год. А вот новогодних поездок снижение цен коснулось несильно.

Если говорить про новогодние туры, то средний чек на семидневный отдых для двоих туристов Египте, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах равен 120–140 тыс. руб. Но это средний чек, а туристы часто предпочитают пятизвездочные гостиницы, здесь диапазон цен варьируется уже от 170 тыс. до 350 тыс. руб., — отметил Горин.

Цена, по словам эксперта, главным образом зависит от авиаперевозки. И если в 2021 году авиабилет за границу и обратно вне турпакета в среднем стоил стоил $300–400, то сейчас это уже $1 тыс.

Фото: Shutterstock

Как сожмется туристический рынок

Вице-президент АТОР Артур Мурадян уверен, что турпоток за границу по итогом этого года упадет и к 2021-му, и к 2019-му (эксперты не приводят данные за 2020 год, так как он не показателен из-за пандемии). Но закрытия турагентств и туроператоров он не ожидает. Ведь если раньше самостоятельный туризм занимал значительную часть рынка, то сейчас ряд услуг по бронированию гостиниц и билетов доступны только в туристических компаниях, говорит он.

В итоге туроператоры стали более востребованными, чем до спецоперации, а поток самостоятельных туристов вернулся к показателям нулевых, считает Мурадян.

Конечно, туротрасль работает на фоне нервного ожидания плохих новостей. Но, с другой стороны, желание видеть россиян сохраняется в ряде туристических стран, и они активно работают над расширением полетных программ. Это не только Египет, Турция, ОАЭ и Таиланд, но и Индия, Индонезия, Иран, Саудовская Аравия, страны Латинской Америки, — заключил эксперт.

По прогнозу же Дмитрия Горина, турпоток из России не просто упадет, а сократится более чем в 2,5 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом. За границей в качестве клиентов туроператоров побывают около 7 млн человек, и из них 5 млн отдохнут именно в Турции.