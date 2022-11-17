Во время мобилизации и еще в течение 10 дней после спрос на зарубежные путевки резко упал — семьи военнообязанных боялись покупать туры из-за неопределенности. Результат — путевки подешевели на 10–25%, заявили NEWS.ru в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Какие направления стали доступнее и что будет с туристическим рынком дальше, объяснит NEWS.ru.
Как все затаились
После 21 сентября и до ноябрьских праздников включительно спрос на заграничные туры резко упал. Желавшие избежать мобилизации начали быстро покидать страну, скупая авиабилеты, из-за чего цена на некоторые из них доходила до 300–500 тыс. руб. в один конец. В то же время другая часть военнообязанных вместе с семьями сделала паузу в планировании каких-либо поездок, ведь их пришлось бы отменить в случае отправки на спецоперацию.
Все это сильно ударило по спросу на путевки, в среднем он упал на 25–50% по сравнению с периодом до мобилизации, сказал NEWS.ru вице-президент АТОР Артур Мурадян. И возврат к домобилизационному спросу на путевки произошел уже после ноябрьских праздников.
Но люди все равно не бронируют туры сильно заранее. От покупки до самого путешествия проходит в основном две недели. Сейчас есть тренд на Таиланд, также восстанавливается спрос на Эмираты. В целом есть бронирование туров на новогодние даты, но без ажиотажа. А на постновогодний период заказов особо не видим, — говорит Мурадян.
Что происходит с ценами
Туроператоры поняли, что во время мобилизации не смогут продать большое количество путевок и в итоге договорились с авиаперевозчиками о снижении цен на путевки до конца года.
В результате по сравнению с периодом до мобилизации путевки в Турцию и Египет подешевели на 25%, а местами даже больше, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд — примерно на 10%, — пояснил Мурадян.
Действительно, сейчас на сайтах ANEX Tour и Tez Tour можно найти недельные путевки на двоих в Египет, Турцию и ОАЭ за 60–70 тыс. руб.
Снижение цен подтверждает и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, дополнительным фактором стал рост числа прямых авиарейсов на курорты в последние месяцы. А чем больше возможностей для доступной авиаперевозки, тем дешевле турпакеты. Кроме того, сейчас межсезонье, и цены на отдых в вышеуказанных странах гораздо доступнее, чем на Новый год. А вот новогодних поездок снижение цен коснулось несильно.
Если говорить про новогодние туры, то средний чек на семидневный отдых для двоих туристов Египте, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах равен 120–140 тыс. руб. Но это средний чек, а туристы часто предпочитают пятизвездочные гостиницы, здесь диапазон цен варьируется уже от 170 тыс. до 350 тыс. руб., — отметил Горин.
Цена, по словам эксперта, главным образом зависит от авиаперевозки. И если в 2021 году авиабилет за границу и обратно вне турпакета в среднем стоил стоил $300–400, то сейчас это уже $1 тыс.
Как сожмется туристический рынок
Вице-президент АТОР Артур Мурадян уверен, что турпоток за границу по итогом этого года упадет и к 2021-му, и к 2019-му (эксперты не приводят данные за 2020 год, так как он не показателен из-за пандемии). Но закрытия турагентств и туроператоров он не ожидает. Ведь если раньше самостоятельный туризм занимал значительную часть рынка, то сейчас ряд услуг по бронированию гостиниц и билетов доступны только в туристических компаниях, говорит он.
В итоге туроператоры стали более востребованными, чем до спецоперации, а поток самостоятельных туристов вернулся к показателям нулевых, считает Мурадян.
Конечно, туротрасль работает на фоне нервного ожидания плохих новостей. Но, с другой стороны, желание видеть россиян сохраняется в ряде туристических стран, и они активно работают над расширением полетных программ. Это не только Египет, Турция, ОАЭ и Таиланд, но и Индия, Индонезия, Иран, Саудовская Аравия, страны Латинской Америки, — заключил эксперт.
По прогнозу же Дмитрия Горина, турпоток из России не просто упадет, а сократится более чем в 2,5 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом. За границей в качестве клиентов туроператоров побывают около 7 млн человек, и из них 5 млн отдохнут именно в Турции.
Для сравнения, в 2019 году за границей отдохнули 19 млн организованных туристов, из которых в Турцию слетали 7 млн человек. Но раньше прямые рейсы были доступны в 69 стран. Сейчас это 24 страны, а к концу года эта цифра достигнет 30. Ряд других государств тоже открыты, но туда можно попасть только путем сложной транзитной перевозки. Если же говорить конкретно про 26 стран шенгенской зоны, то 10 из них визы россиянам уже не выдают, — заключил эксперт.