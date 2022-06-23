Названы даты новогодних каникул Минтруд: новогодние каникулы пройдут с 31 декабря по 8 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, сообщили в Минтруде. Всего россияне будут отдыхать девять дней.

Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ведомстве отметили, что выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье) совпадают с нерабочими праздничными днями, поэтому их перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно.

Всего за год россияне смогут получить 13 дополнительных дней отдыха в связи с праздниками. Большие «каникулы» намечены в феврале — они продлятся с 23 по 26 число, захватив два выходных. «Майские» в 2023 году будут короткие — красным выделены 1, 8 и 9 мая. По одному дню отведено на празднование Международного женского дня (8 марта), Дня России (12 июня) и Дня Конституции (4 ноября).

Ранее жители страны отмечали День России, который был нерабочим днем. В городах прошли кинопоказы, выступления творческих коллективов, мастер-классы и лекции, посвященные празднику.