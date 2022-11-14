Названы популярные у россиян заграничные направления на Новый год Вице-президент РСТ Барзыкин: на Новый год россияне поедут в ОАЭ, Турцию и Египет

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В настоящее время открыто прямое авиасообщение с более чем 20 странами, на Новый год россияне в основном поедут в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию и Египет, рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, спросом также пользуются такие направления, как Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Шри-Ланка и Индия.

Турция предлагает себя в зимних форматах: от Стамбула до курортов с бассейнами. В ОАЭ дороже, но там сейчас намного теплее. По-прежнему востребован Египет, туда программы организованные. Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, Индия, Куба, Венесуэла. Объемы там небольшие, но на 10 дней можно улететь, — отметил Барзыкин.

Он добавил, что цены на отдых за рубежом в новогодние праздники остаются высокими по причине дорогих авиаперелетов. Из-за санкций также сократилось число бортов, хотя постепенно их количество растет. Тем не менее цены на зарубежный отдых выше, чем в прошлом году, как и в случае со внутренними направлениями, они поднимутся ближе к Новому году. В связи с этим Барзыкин рекомендовал всем желающим отдохнуть за границей бронировать туры уже сейчас.

Ранее в РСТ рассказали, что абсолютное большинство россиян (более 80%) предпочитает проводить новогодние праздники в России, треть из них выбрали для отдыха горнолыжные курорты. По словам Барзыкина, в Красной Поляне уже продано до 50% всех мест, также пользуется спросом Шерегеш, куда с 4 декабря до марта будет осуществляться чартерная программа, активно бронируются Приэльбрусье, Архыз, Домбай. Помимо горнолыжных курортов, наиболее востребованным сегментом является рекреационно-оздоровительный туризм.