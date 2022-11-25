В России на треть вырос спрос на Дедов Морозов и Снегурочек

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спрос на Дедов Морозов и Снегурочек, по данным маркетплейса услуг YouDo, вырос на 12% в ноябре. В то же время сервис по поиску специалистов «Профи» зафиксировал рост спроса на сказочных персонажей на 32%, сообщают «Известия».

Из требований и предложений пользователей самое главное, кроме наличия у артистов собственных костюмов, чтобы они были трезвыми, — цитирует газета представителей YouDo.

Уже занялись поисками Деда Мороза и Снегурочки некоторые компании, они как правило, ищут таких специалистов в категории самозанятых. Средняя стоимость услуг ведущих и аниматоров в ноябре фактически не изменился. В прошлом году они стоили 6859 рублей, в этом — 6934 рубля.

Сами артисты в образе Дедов Морозов и Снегурочек тоже продвигают себя. Так, на сервисе «Авито» уже зарегистрировано больше шести тысяч объявлений от них. В среднем визит сказочного персонажа стоит 1,5 рубля за час. Развлекательная программа, предлагаемая аниматорами, длится от 15 минут до одного часа в зависимости от желания заказчика.

За эту стоимость аниматоры приедут на дом, выступят с игровой программой, споют новогодние песни и подарят ребенку сладкий подарок. В финале поздравления Дед Мороз также может вручить основной подарок, если родители заранее незаметно передали его аниматору, — рассказал изданию руководитель развития категории «Праздники и мероприятия» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.

За дополнительные 500–1000 рублей можно заказать и расширенную программу, актеры могут провести несколько конкурсов и игр, а также показать фокусы или шоу мыльных пузырей.

Ранее экономист Василий Колташов предположил, что стоимость новогоднего стола для россиян может вырасти на 15–20%, что "не так много. За потребителями всегда остается выбор, соответствующий их финансовым возможностям. Для желающих сэкономить на новогоднем угощении эксперт порекомендовал покупать продукты отечественных производителей.