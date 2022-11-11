Экономия на спичках: готовы ли россияне к отмене новогодних торжеств Отказ регионов от праздничной встречи 2023 года из-за СВО грозит испортить отношения общества и государства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти российских субъектов не могут сойтись во мнениях о том, как организовать новогодние торжества, чтобы сохранить баланс: не оставить в унынии население и сэкономить средства в условиях происходящего на территории Украины. Между тем именно «новогодний вопрос», похоже, способен всерьёз разделить власть и общество. Одни настаивают на том, чтобы отменить все торжества и пустить деньги на нужды фронта. Другие апеллируют к истории, заявляя, что даже во времена Великой Отечественной войны традиционные ёлки не отменяли. Судя по всему, последнее слово остаётся за губернаторами.

Отказаться нельзя праздновать

Согласно отдельным подсчётам, в каждом третьем российском регионе уже приняли решение в том или ином виде сэкономить на новогодних праздниках из-за продолжающейся СВО на Украине. В частности, речь идёт об отказе от праздничных концертов, фейерверков и народных гуляний ради помощи военным и их семьям.

Главы ряда городов и субъектов РФ уже объяснили свои решения. Например, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в числе первых в своём видеообращении сообщил, что «будут ёлки для детей, какие-то праздничные мероприятия в школах, в детских садах — мы всё это сохраним». Однако, подчеркнул градоначальник, «таких массовых гуляний, фейерверков, концертов мы на новогодние, рождественские праздники не планируем».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналогичное решение ранее приняли и в Калуге. Так, мэр города Дмитрий Денисов заявил, что салюты и концерты по случаю новогодних праздников проводиться не будут, а «все свободные средства» будут направлены «на поддержку мобилизованных калужан».

Губернатор Петербурга Александр Беглов также решил отменить запланированные мероприятия по случаю Нового года и Рождества. В пресс-службе администрации Северной столицы сообщили, что «не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня „Рождественская звезда“, а также благотворительный приём в Таврическом дворце».

Об отказе от новогодних праздничных мероприятий или значительном их секвестировании также успели заявить в ряде регионов: Самарской, Ульяновской, Белгородской, Курской, Липецкой, Воронежской, Вологодской, Свердловской, Рязанской, Калининградской и Томской областях, а также в Башкирии, Чувашии, Крыму, Севастополе и ряде других субъектов.

Между тем социология показывает, что россияне не готовы отказываться от традиционных зимних праздников. Согласно результатам исследования, проведенного сервисом SuperJob, отдыхать на Новый год от одного до трёх дней хотели бы 15% россиян. Новогодние каникулы от 4 до 6 дней считают оптимальными 13% опрошенных. 6% респондентов идеальной продолжительностью новогодних каникул назвали семь-восемь дней отдыха. 39% участников опроса устраивают утвержденные девять дней каникул. При этом отдыхать больше установленного хотели бы 16% опрошенных: 7% — от 10 до 13 дней, 9% — две недели. Лишь 5% россиян утверждают, что готовы обойтись без отдыха на Новый год.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос заключается в том, как именно власти в регионах намерены сохранить баланс в данном случае, рассуждает в разговоре с NEWS.ru директор Центра изучения управленческих практик и мониторинга общественно-политических настроений «Северо-Запад» Екатерина Колесникова.

Не тратить деньги на широкую иллюминацию, салюты, новогодние концерты на городских площадях, но при этом сохранив детские утренники и центральную ёлку? Несколько десятков миллионов рублей при таком выборе каждый более ли менее крупный город да сохранит. Но это не глобальные деньги, — говорит эксперт.

По её мнению, невозможно запретить людям праздновать Новый год дома или в ресторанах, равно как нельзя запретить людям выйти в новогоднюю ночь на улицу, чтобы запустить салюты и хлопушки.

Будут выходить и выпивать, и запускать и выкрикивать патриотические лозунги, и желать нам всем скорейшей победы. Поэтому совсем уж патриотично-аскетичными новогодние праздники не окажутся. Русский человек отмечает каждый праздник как последний в своей жизни, — считает Колесникова.

Судя по всему, единства о поводу празднования Нового года по-прежнему нет и в самих регионах.

Пир во время чего?

Губернатор Омской области Александр Бурков ранее сообщил, что в его субъекте празднование Нового года отменяться не будет. Он пояснил, что городу и области важно провести праздничные елки для детей, в том числе тех, чьи отцы были мобилизованы. По словам Буркова, несмотря на проблемы с бюджетом, мероприятия на муниципальных площадях все равно должны состояться.

Некоторые губернаторы решили не принимать решения по этому поводу единолично. Например, глава Саратовской области Роман Бусаргин инициировал специальный опрос в своем Telegram-канале на эту тему. В голосовании приняли участие более 18,5 тысячи человек. Согласно полученным результатам, 69% опрошенных высказались за то, чтобы отменить салюты и концерты, но оставить новогодние ёлки для детей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Алтая Олег Хорохордин также поручил провести схожий опрос, чтобы выяснить мнение населения.

Некоторые руководители субъектов РФ изначально заняли куда более определённую позицию. Так, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что нужно разделять публичные мероприятия для детей и взрослых. По его словам, в самые сложные периоды истории, даже в 1941 году, никто для подрастающего поколения новогодние ёлки не отменял.

Что касается финансового аспекта, то траты на празднование Нового года — небольшие деньги по сравнению с общегосударственными расходами, признал в разговоре с NEWS.ru глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Другое дело, полагает он, сейчас даже эти относительно небольшие средства важнее для нужд армии.

По его мнению, «очень важно, чтобы „гражданские“ не затевали пир во время чумы, широкими гуляньями празднуя Новый год». Поэтому, считает Иванов, «с этической точки зрения все празднования должны быть сведены к минимуму».

В Минобороны ранее не поддержали отказ от традиционных зимних торжеств. В военном ведомстве уточнили, что «нет необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации».

О том, что Кремль считает преждевременной идею отмены новогодних и рождественских праздников в нынешнем году, ранее со ссылкой на источники в администрации президента сообщили РИА Новости и «Интерфакс».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если отказаться от всего, то социальное самочувствие от этого не улучшится, депрессия углубится, опасается глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв. По его мнению, важно, чтобы вместе с водой не выплеснули и ребенка.

Детские праздники не отменят. И это главное. Что касается всего остального, то экономия не так велика, но отмена празднований соответствует запросу людей в регионах, а потому выглядит оправданной. Впрочем, тут надо принимать во внимание региональные особенности и традиции. Где-то Новый год — просто повод для распила, а где-то без него не могут. Как можно отменить празднования в Великом Устюге? Можно ли отказаться от новогоднего благоустройства и украшения в столице? Вопросы риторические, — пояснил Калачёв.

Психолог Елена Волкова также полагает, что «экономия на спичках вряд ли окажется эффективной».

Для большинства людей праздник — это не только сложившаяся традиция, но ещё и разрядка. Она особенно необходима в ситуации тотального перенапряжения: струну нельзя растягивать до предела, иначе она лопнет. Так и здесь: люди устали от негатива, сегодня как никогда необходим луч света, — пояснила она NEWS.ru.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выявил восемь праздников, которые отмечает большинство россиян: Новый год (96%), День Победы — 9 мая (95%), Международный женский день — 8 марта (88%), День защитника Отечества — 23 февраля (84%), Пасха (82%), Рождество Христово — 7 января (77%), Праздник весны и труда — 1 мая (63%), День России — 12 июня (54%).