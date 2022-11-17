Эколог призвал покупать на Новый год живые елки Эколог Лебедева: покупка искусственной елки наносит экологии больше вреда, чем покупка живой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ёлочный базар

Покупка искусственной елки наносит окружающей среде больший ущерб, чем покупка живой елки, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эколог Ирина Лебедева. По ее словам, искусственные деревья вредят экологии, как во время производства, так и в ходе утилизации. Эксперт уточнила, что использование срубленных деревьев также несет вред окружающей среде, но его можно снизить, если покупать елки у продавцов с лицензией и утилизировать после использования.

Искусственная елка вредит природе и на этапе утилизации, и на этапе производства. В атмосферу выделяются токсичные вещества. Даже если вы будете использовать одну искусственную елку в течение 15 лет, она все равно будет вреднее для экологии, чем 15 срубленных живых елочек, — объяснила Лебедева.

Эколог уточнила, что покупка елок из специальных питомников, где их выращивают специально для Нового года, не наносит вреда лесу. Эксперт посоветовала покупать деревья к празднику именно там. После Нового года специалист порекомендовала сдать елку в специальный пункт приема, откуда их отправят на переработку.

По данным опроса ВЦИОМа, 74% россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий в 2022 году. Каждый второй респондент объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии.