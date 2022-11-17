Покупка искусственной елки наносит окружающей среде больший ущерб, чем покупка живой елки, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эколог Ирина Лебедева. По ее словам, искусственные деревья вредят экологии, как во время производства, так и в ходе утилизации. Эксперт уточнила, что использование срубленных деревьев также несет вред окружающей среде, но его можно снизить, если покупать елки у продавцов с лицензией и утилизировать после использования.

Искусственная елка вредит природе и на этапе утилизации, и на этапе производства. В атмосферу выделяются токсичные вещества. Даже если вы будете использовать одну искусственную елку в течение 15 лет, она все равно будет вреднее для экологии, чем 15 срубленных живых елочек,объяснила Лебедева.

Эколог уточнила, что покупка елок из специальных питомников, где их выращивают специально для Нового года, не наносит вреда лесу. Эксперт посоветовала покупать деревья к празднику именно там. После Нового года специалист порекомендовала сдать елку в специальный пункт приема, откуда их отправят на переработку.

По данным опроса ВЦИОМа, 74% россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий в 2022 году. Каждый второй респондент объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии.

 