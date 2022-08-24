Нутрициолог перечислила неожиданные полезные свойства шашлыка Нутрициолог Панова: шашлык богат аминокислотами и витаминами группы В

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Шашлык является источником аминокислот, белка и железа, также это блюдо богато витаминами группы В, которые помогают наладить работу нервной системы, заявила дипломированный нутрициолог, президент Национального союза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков Ольга Панова. Однако если передержать мясо на огне, его полезные свойства аннулируются, так как в поджаристой корочке содержатся канцерогены, предупредила она в беседе с Lenta.ru.

Панова порекомендовала есть шашлык по праздникам, а не каждую неделю, чтобы он не принес вреда здоровью. Кроме того, к мясу обязательно нужно подавать зелень и овощи, которые помогают пищеварению. Специалист подчеркнула, что шашлык не стоит сочетать с картофелем и другими крахмальными продуктами, а особенно вредно запивать его алкоголем.

По словам нутрициолога, за раз не стоит съедать шашлыка больше, чем ваша ладонь. Слишком большое количество продукта является отравлением организма, заключила эксперт.

Врач-педиатр Мария Мамедова ранее заявила, что уровень гемоглобина в крови можно поднять с помощью рациона, куда входят продукты, богатые железом. Эксперт порекомендовала есть красное мясо, а также гранаты, гречневую крупу, морковь, капусту, помидоры и тыкву. Она также напомнила, что важно потреблять продукты, которые способствуют усвоению железа.