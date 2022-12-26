Психолог объяснила, как подобрать идеальный подарок для мужчины Психолог Никас: подарок для мужчины должен делать акцент на его силе, уме и стиле

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Новогодний подарок для мужчины должен акцентировать внимание на его силе, уме или стиле, рассказала «Радио 1» психолог Юлия Никас. Согласно исследованиям, подобные подарки делают представителей мужского пола сильнее и увереннее, уточнила эксперт. Она также обратила внимание, что мужчинам нравятся подарки, которые дают им впечатления и эмоции.

Важно понять, что мужчину больше цепляет. Если вы не понимаете, какая сфера ему важна, то разрешается делать акцент на любой из них. Согласно исследованиям и опросам, подарки из этих сфер наполняют мужчин. Мужчине важны впечатления, эмоции, — пояснила Никас.

При выборе подарка для мужчины с акцентом на интеллекте, следует обратить внимание на книги, головоломки или ручки с гравировкой, отметила психолог. В качестве подарков с акцентом на стиле подойдут запонки, ремни или галстуки, а чтобы подчеркнуть физическую силу мужчины, следует подарить ему спортивные атрибуты, спортивную одежду или эспандеры, добавила специалист.

Ранее гештальт-терапевт Марина Ионычева предостерегла россиян от частых ошибок, которые мешают подготовить идеальный новогодний подарок. По ее словам, не следует покупать слишком дорогие, слишком дешевые и неуместные подарки. Также психолог предостерегла от ориентирования на собственный вкус при покупке подарков на Новый год. Специалист порекомендовала разграничивать более и менее близких людей — она уточнила, что в зависимости от формата отношений иногда уместнее будет сделать формальные подарки.