Назван способ быстро адаптироваться на новом месте работы Психолог Ивкова: для быстрой адаптации на новом месте работы следует вести ежедневник

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Психолог Кристина Ивкова рассказала «Мосленте», что для быстрой адаптации на новой работе следует записывать всю новую информацию, вести ежедневник и каждую неделю составлять для себя отчет о проделанной работе. Эксперт уточнила, что острая фаза стресса адаптации на новом месте работы длится 4–6 недель. Она также посоветовала обустроить рабочее место таким образом, чтобы было максимально комфортно выполнять задачи.

Острая фаза стресса адаптации на новом месте работы длится 4–6 недель. Как правило, этого времени достаточно, чтобы узнать о том, кто из коллег станет другом, а с кем лучше сохранить нейтрально-доброжелательные отношения. Сформировать мнение о рабочих процессах и навыках, необходимых для выполнения задач, — сказала Ивкова.

Специалист порекомендовала отказаться от работы в обеденный перерыв и составить коллегам компанию на обеде.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно».