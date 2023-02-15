Роза Сябитова призвала смело дарить мужчинам деньги на праздники

Фото: vk.com/rsyabitova

Роза Сябитова

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила, что деньги являются хорошим и допустимым подарком мужчине на день рождения или на 23 Февраля, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Она подчеркнула, что в такой презент не следует вкладывать какой-то дополнительный негативный смысл. Эксперт призвала не относиться к подаркам формально и отбросить предрассудки. По ее словам, если мужчина сам говорил, что хотел бы получить деньги на День защитника Отечества, дарить их ему можно без сомнений.

Деньги — это хороший подарок. Если вы хотите что-то подарить мужчине и спрашиваете его об этом, он вполне может сказать: «Можно деньгами, я потом подумаю». И смело дарите ему купюры, почему бы и нет. Не нужно вкладывать в это какой-то другой смысл, — подчеркнула Сябитова.

Телеведущая рассказала, что ее часто критикуют и называют жадной. Она пояснила, что на самом деле просто любит деньги и уважительно к ним относится.

Ранее сообщалось, что москвичам-автомобилистам могут сделать подарок на День защитника Отечества. С 23 по 25 февраля жители и гости столицы смогут бесплатно припарковать свой автомобиль на улицах города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, речь идет в том числе и об улицах с тарифами парковки по 450 рублей в час. При этом паркинги со шлагбаумами будут взимать плату все праздничные дни, подчеркнул Собянин.