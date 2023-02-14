Москвичам-автомобилистам приготовили подарок к 23 февраля Собянин: с 23 по 25 февраля парковка в Москве станет бесплатной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 23 по 25 февраля жители и гости столицы смогут бесплатно припарковать свой автомобиль на улицах города, сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, речь идет в том числе и о улицах с тарифами парковки по 450 рублей в час. При этом паркинги со шлагбаумами будут взимать плату все праздничные дни, подчеркнул Собянин.

Парковка на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля будет бесплатной. Это касается и улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. 26 февраля городские парковки заработают по обычному графику воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом будут работать платно все дни, — написал он.

Мэр Москвы отметил, что в праздничные дни поток автомобилей в городе заметно снижается, а потому платная парковка не требуется.

10 февраля РБК со ссылкой на три источника сообщил, что 22 февраля в Кремле планируют проведение масштабного митинга-концерта. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент России Владимир Путин. Наиболее вероятное место проведения митинга — «Лужники». Мероприятие может стать своего рода продолжением послания Федеральному собранию. Помимо концерта могут организовать несколько площадок на военно-патриотическую тематику.

Источник РИА Новости в парламенте подтвердил, что митинг-концерт может состояться в «Лужниках» 22 февраля. По словам собеседника агентства, в нем примут участие около 200 тысяч человек. Он также отметил, что митинг может посетить Путин. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос РБК сообщил, что ему «пока нечего сказать» о мероприятии.