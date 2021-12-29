Пенсии, МРОТ и техосмотр: россиян ждут изменения с 1 января 2022 года

C 1 января 2022 года россиян ждут повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также новые правила оформления и начисления пенсий. Кроме того, вырастут акцизы на топливо, автомобили, алкоголь и сигареты, а для большинства водителей отменят требование об обязательном техосмотре.

С начала года в России будет установлен новый прожиточный минимум, который составит 12,6 тысячи рублей на душу населения против нынешних 11,6 тысячи. А минимальный размер оплаты труда составит 13 890 рублей против нынешних 12,7 тысячи рублей. Таким образом, оба показателя будут проиндексированы сразу на 8,6%, опередив инфляцию.

Кроме того, с 1 января 2022 года перерасчёт пенсий для неработающих пенсионеров будет производиться автоматически, как и доплаты к страховой пенсии тем, чей трудовой стаж составляет 30 или более лет, по старости или инвалидности. А жители сельской местности, прожившие там не менее 30 лет, смогут получить надбавку в размере 25%.

Также в начале года в стране должны отменить обязательное прохождение техосмотра для оформления полиса ОСАГО для тех, кто ездит на новых машинах и использует их в личных целях. Обязательным техосмотр останется для транспорта, предназначенного для пассажирских или грузовых перевозок, а также для владельцев транспортных средств старше четырёх лет, которые планируется поставить на учёт, зарегистрировать смену владельца или внести изменения в их конструкцию.

Кроме того, с 2022 года в медучреждениях откажутся от больничных на бумажном носителе: их можно будет получить только в электронном виде. Документ с электронной подписью врача сразу будет поступать в ФСС.

Одновременно с начала года традиционно подорожают акцизы. Это коснётся спиртных напитков, табачной продукции, а также легковых автомобилей с мощностью двигателя более 90 л. с., мотоциклов, бензина, дизельного топлива и масел. Также вступят в силу новые ГОСТы, разработанные Росстандартом для алкогольной продукции.

Кроме того, в январе стартует очередной этап программы туристического кешбэка, в рамках которой можно вернуть часть средств, потраченных на путешествия по России. Он будет действовать с 18 января по 12 апреля: поездку по этой программе можно будет совершить до 30 апреля включительно.