Число задержанных на митингах в России впервые превысило пять тысяч человек

https://static.news.ru/photo/8a4c89ae-63fa-11eb-8082-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики задержали больше пяти тысяч человек на акциях в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли по всей России.

Всего в стране задержали 5021 человек, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Это самая большая цифра за всё время существования проекта.

Наибольшее число протестующих увели в Москве (1608 человек), на втором месте Санкт-Петербург (1122 человек), на третьем — Красноярск (194 человека). Также в пятёрке «лидеров» Нижний Новгород и Тверь.

Силовики задерживали не только участников акций, но и работавших на протестах журналистов, в том числе с пресс-картами, редакционными заданиями и спецжилетами.

31 января по всей стране прошли акции в поддержку Навального. В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания. В Санкт-Петербурге силовики применяли электрошокеры и газ против активистов.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.