Число задержанных на митингах в России впервые превысило пять тысяч человек

Силовики задержали больше пяти тысяч человек на акциях в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли по всей России.
Всего в стране задержали 5021 человек,
Наибольшее число протестующих увели в Москве (1608 человек), на втором месте Санкт-Петербург (1122 человек), на третьем — Красноярск (194 человека). Также в пятёрке «лидеров» Нижний Новгород и Тверь.
Силовики задерживали не только участников акций, но и работавших на протестах журналистов, в том числе с пресс-картами, редакционными заданиями и спецжилетами.
31 января по всей стране прошли акции в поддержку Навального. В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания. В Санкт-Петербурге силовики применяли электрошокеры и газ против активистов.
Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.