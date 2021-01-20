Бывший сенатор Арашуков в СИЗО заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/49add13c-5b12-11eb-9572-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший сенатор от КЧР Рауф Арашуков, находящийся в СИЗО, в местах заключения заразился коронавирусной инфекцией нового типа. По этой причине его не удалось доставить в Московский городской суд на рассмотрение вопроса о продлении до конца апреля ареста для экс-политика и его отца — предпринимателя Рауля Арашукова. Об этом в среду, 20 января, журналистам сообщил адвокат бывшего сенатора Владимир Постанюк.

В ноябре прошлого года администрация СИЗО «Лефортово» с 12-го числа перестала пускать посетителей к бывшему сенатору от КЧР Рауфу Арашукову, так как у него взяли анализы из-за подозрения на коронавирус. Тогда опасения не подтвердились.

На этот раз врачи диагностировали коронавирус у заключённого экс-сенатора.

У Рауфа Арашукова диагностирован COVID-19. Он не доставлен в Мосгорсуд и помещён на карантин. Сейчас решается вопрос о том, как продлевать меру пресечения моему подзащитному, или же снять этот вопрос с рассмотрения, — цитирует ТАСС Постанюка.

Арашукова-младшего задержали 30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совфеда. Следствие считает его причастным к убийствам советника президента Карачево-Черкесии Фраля Шебзухова и общественника Аслана Жукова, также ему вменяют участие в преступной группе. Его отца Рауля Арашукова обвиняют в многомиллиардных хищениях и в организации преступного сообщества. Свою вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.

Как ранее передавал NEWS.ru, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией и находится дома на самоизоляции.