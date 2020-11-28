Бывший президент РАН Владимир Фортов скончался

https://static.news.ru/photo/c1784c58-320c-11eb-9a92-fa163e074e61_660.jpg Владимир Фортов Фото: ras.ru

Бывший президент Российской академии наук, академик Владимир Фортов умер на 75-м году жизни. О смерти учёного журналистам в воскресенье, 29 ноября, сообщил заместитель президента РАН Владимир Иванов.

Представитель академии назвал Фортова выдающимся советским и российским учёным. По его словам, смерть академика наступила утром в воскресенье.

Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки, — цитирует Иванова РИА Новости.

Фортов был президентом РАН с 2013 по 2017 год.

Как ранее передавал NEWS.ru, начальник главного управления глубоководных исследований Министерства обороны, Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев скончался в военном госпитале на территории Москвы. Ему было 62 года. Об этом журналистам 26 ноября сообщил информированный источник.

Отмечается, что Буриличев находился в госпитале на лечении. У офицера было подозрение на заражение коронавирусной инфекцией нового типа.