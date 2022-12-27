Бывшего сенатора от КЧР и его отца приговорили к пожизненному заключению Мосгорсуд приговорил бывшего сенатора от КЧР Арашукова и его отца к пожизненному заключению

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Оглашение в Мосгорсуде приговора экс-сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову

Московский городской суд приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего российского сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника «Газпром межрегион газ» Рауля Арашукова, сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции». Суд доказал, что Арашуков-младший по заказу своего отца организовал серию убийств на территории республики. Обвиняемые вину не признали.

27 декабря 2022 года Московский городской суд приговорил экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца , экс-советника «Газпром межрегион газ» к пожизненному лишению свободы, — говорится в пресс-службе московских судов.

Кроме того, с обвиняемых взыскали 14 млн рублей в пользу потерпевших.

Ранее Арашуковы были признаны судом присяжных виновными в организации заказных убийств. В частности, Арашуковым вменяется убийство зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Помимо этого, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» на юге страны более 4,4 млрд рублей. Бaсманный суд Москвы изъял в пользу государства имущество семьи Рaуфа Арашукова на сумму более 1,3 млрд рублей.

Арашукова-младшего задержали 30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совфеда. Его отца Рауля Арашукова обвиняют в многомиллиардных хищениях и в организации преступного сообщества. Свою вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.