Бросил жену и Россию: кто такой Шайба, командовавший штурмом Таволжанки Даниил Мазник с позывным Шайба, командовавший ДРГ в Новой Таволжанке, ликвидирован

Фото: Социальные сети

Даниил Мазник

«Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) сообщил в Telegram, что в Белгородской области был убит член организации Даниил Мазник с позывным Шайба. Представители боевиков заявили, что он командовал штурмом Новой Таволжанки и лично «взял первого пленного» при заходе диверсионной группы. Минобороны РФ не комментировало данные сообщения. Кто такой Шайба, чем известен и как погиб — в материале NEWS.ru.

Где и когда ликвидировали Шайбу

Представители РДК заявили, что Мазник был убит 3 июня во время боестолкновений в Новой Таволжанке. Боевики подчеркнули, что РДК заплатил «слишком большую цену» за нападение на это село.

По данным «Военного обозрения», Мазника нейтрализовали российские пограничники в ходе перестрелки на границе с Украиной.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), с которой российские военные вступили в бой в Новой Таволжанке, потребовали встречи с ним, чтобы обсудить обмен пленных.

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Что известно о Мазнике

По информации портала «Украина.ру», Мазник родился в 1994 году в Красноярске, служил по контракту в ВС РФ в отдельной стрелковой роте почетного караула Ростова-на-Дону. По данным «Военного обозрения», после увольнения из армии Мазник «занимался различными делами», но не смог реализоваться в Ростове-на-Дону и отправился в Москву, где его осудили за мошенничество в крупном размере. Суд отпустил его под залог, после чего Мазник сбежал на Украину, чтобы уйти от наказания. LIFE.ru уточняет, что Мазник оставил в России жену, ребенка и долги по кредитам на сумму около 60 тысяч рублей.

Вскоре Мазник вступил в ряды РДК в 2022-м. Он активно участвовал во всех нападениях на территорию РФ, разработанных Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины: по информации «Военного обозрения», Шайба принимал участие в рейдах боевиков на Белгородскую область 22 мая и 1 июня 2023-го, взял одного пленного и угнал российский БТР-82А. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Чем конкретно занимался Мазник на Украине

LIFE.ru сообщает, что Мазник руководил в РДК многими процессами, в том числе легализовывал на Украине сбежавших из РФ граждан России, симпатизирующих Киеву. По информации СМИ, Шайба обучал новобранцев военному ремеслу, которому научился сам за шесть лет службы в ВС РФ.

По информации журналистов, в созданном при непосредственном участии ГУР Украины подразделении Мазник стал пулеметчиком и за время СВО участвовал как минимум в трех вылазках на территорию РФ. Шайба неоднократно становился героем документальных фильмов, снятых для «рекламы русских, воюющих против своей страны». При этом Мазник заявлял, что любит Россию и не считает себя предателем.

Какое значение имеет ликвидация командиров ВСУ

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров отметил в разговоре с NEWS.ru, что для ВС РФ выгодно уничтожение авторитетных командиров, пользовавшихся уважением у подчиненных и работавших в зоне боевых действий.

«Если ликвидированный командир был авторитетом для подчиненных, имел успехи при проведении операций, тогда да — уничтожение нанесет серьезный ущерб. А так для военных действий ликвидация или потеря командира — это не тот случай, когда подразделение прекратит свое существование. Назначат нового», — рассказал Гончаров.

Он положительно оценил любое нанесение безвозвратного урона Киеву, будь то убийство командира или иного военного руководителя. Гончаров выразил уверенность в успехе спецоперации, напомнив слова президента России Владимира Путина о террористах: «Мы и в сортире их замочим».

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

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