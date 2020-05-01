Общество

Большинство россиян не планируют покидать свои дома в майские праздники

11:48, 01 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство жителей России не намерены нарушать режим самоизоляции в майские праздники.

Об этом говорят результаты опроса, проведённого сайтом стопкоронавирус.рф в мессенджерах Telegram и Viber. Согласно им, провести праздничные выходные дома планируют от 57% до 63% опрошенных, от 26% до 38% отправятся с семьёй на дачу.

От 4% до 7% планируют устроить шашлыки с друзьями, от 1% до 4% позовут гостей, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы портала.

Всего респондентам было предложено четыре варианта ответа. В опросе приняли участие более 123,6 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что риск повторной волны заболеваемости коронавирусом в РФ действительно существует, заявил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов.

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