Более 400 пациентов находятся на лечении в Коммунарке

Проходят лечение в московской больнице № 40 более 400 человек, за сутки поступили 62 новых пациента.
Состоит на лечении 405 пациентов, из них с диагнозом пневмония — 357, COVID-подтверждённых — 217, в ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии) — 31 (на ИВЛ — 9). За сутки поступило 62, — сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Как писал NEWS.ru ранее, главный врач московской городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что его и его коллег удивил возраст поступающих к ним на лечение пациентов. По словам Проценко, в Москве от коронавируса страдают молодые люди с некоторыми сопутствующими заболеваниями в анамнезе.
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