Более 400 пациентов находятся на лечении в Коммунарке

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Учёные сообщили о наличии дополнительных признаков, которые могут свидетельствовать о коронавирусной инфекции. Согласно исследованиям, их по меньшей мере три. Заболевание может проявиться в виде головных болей, головокружения и потери обоняния. Эти симптомы наблюдались у 8% больных из Ухани.

О неспособности улавливать запахи чаще всего заявляли пациенты в Италии и Южной Корее, а также инфицированные COVID-19 в Германии. Медики призвали внимательнее относиться к организму и вовремя распознавать нехарактерные явления....