https://static.news.ru/photo/6777f742-e903-11e9-bac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бойцы Росгвардии отныне будут носить специальный знак, подтверждающий их принадлежность к войскам нацгвардии. Об этом сообщил генерал армии Виктор Золотов. В них будут зашифрованы данные о подразделении и о самом военнослужащем.

По его словам, нагрудный знак будет иметь персональный номер. Он будет выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета размером 75 на 60 миллиметров. Крепиться нагрудный знак к обмундированию будет скрепкой, комбинированной с откидным креплением для пуговицы.

В настоящее время положение о нагрудном знаке распространяется на полицейских, отмечает « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий сотрудников ведомства представляться по требованию граждан. Идею одобрил заместитель директора Сергей Лебедев и статс-секретарь Олег Плохой. Сейчас парламентарии дорабатывают проект, чтобы при внесении в Госдуму он был полностью согласован.