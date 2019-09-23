https://static.news.ru/photo/4f6e5600-de9a-11e9-bb51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий сотрудников ведомства представляться по требованию граждан. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

По его словам, идею одобрил заместитель директора Сергей Лебедев и статс-секретарь Олег Плохой. Сейчас парламентарии дорабатывают проект, чтобы при внесении в Госдуму он был полностью согласован.

Мы доработаем этот законопроект с коллегами, и рассчитываю, что этот законопроект мы обязательно внесем. Думаю, что не позднее конца октября, — отметил он в беседе с РИА Новости .

Ранее Хинштейн отмечал, что закон должен чётко провести разделение сотрудников на тех, кто является военнослужащим, кто приравнен к полицейским и кто выполняет спецзадания. Представляться и предъявлять удостоверения должны те сотрудники, которые несут службу на улицах в качестве полицейских. К ним полагается предъявлять требования закона о полиции. А вот те сотрудники, которые выполняют спецзадания, могут рисковать своей безопасностью из-за расшифровки личности, писал News.ru.