«Богородица помогла»: поклонники поддержали оказавшуюся в рехабе МакSим Поклонники поддержали МакSим, признавшуюся в алкоголизме

Певица МакSим (Марина Абросимова) заявила о том, что лечится от алкоголизма и уже давно находится в подмосковном рехаб-центре. Поклонники поддержали в соцсетях исполнительницу. Многие назвали артистку сильным человеком, который «нашел мужество признать проблему», а также пожелали ей скорого возвращения на сцену.

Правильное решение. Осознание проблемы — это уже половина пути к ее решению. Вызывает уважение. Все будет хорошо, мы с тобой, — поддержала исполнительницу Кристина Руденко.

Поклонница по имени Наталья вспомнила строчку из известной песни артистки.

Сердце твое теперь, в твоих руках, не потеряй его и не сломай! — написала в соцсетях подписчица.

Пользовательница по имени Настя подчеркнула, что поклонники давно заметили перемены в поведении артистки, и поблагодарила ее за откровенность.

Это та искренность, которую мы ждали долго. Мы все понимали и всегда мысленно были с тобой, и в горе и в радости, — сообщила она.

Другая поклонница подчеркнула, что многие сталкиваются с алкогольной зависимостью, и призвала МакSим отдыхать, а также лечиться.

Максим, вы живой человек, вы женщина и, конечно, имеете свои слабости, и вы не железная. Сейчас многие зависят от алкоголя, наркотиков, психотропных веществ, но не каждый имеет мужество бороться с этим и признавать это. Все у вас получится, — отметила Ольга Шушакова.

Подписчица Татьяна Кобзева сообщила, что после сорванного концерта артистки молилась за ее здоровье в церкви.

Помощи вам Божьей! Я молилась у иконы неупиваемая чаша, Богородица помогла. Без Бога не до порога! Ангела хранителя вам, ведь у вас такой хороший духовник! — рассказала она.

Ранее МакSим опубликовала видео из реабилитационного центра, где проходит лечение. По словам исполнительницы, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и попыталась поддержать себя алкоголем. Певица также сообщила, что из-за зависимости ей пришлось отменить весенний гастрольный тур.