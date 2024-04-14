Блогера Портнягина могут обвинить по двум статьям УК Блогера Портнягина могут обвинить в уклонении от налогов и отмывании денег

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Дмитрий Портнягин

Бизнесмен Дмитрий Портнягин может быть обвинен по двум статьям УК РФ, сообщил его адвокат Михаил Мушаилов. По его словам, блогера подозревают в уклонении от налогов и «отмывании» денег. Мера пресечения будет избрана15 апреля.

Портнягин подозревается по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере). В понедельник ему изберут меру пресечения. Пока у нас нет информации о том, какую именно, — сказал адвокат.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что Портнягину вряд ли удастся избежать ответственности после возбуждения уголовного дела о неуплате налогов. Он считает, что в последние годы Федеральная налоговая служба (ФНС) активно взялась за проверку блогеров-миллионников и бизнес-коучей.

По словам адвоката, другим блогерам пора перестать надеяться на то, что их подобные проверки не коснутся. Это лишь вопрос времени, когда «под прицел» налоговой службы попадет очередной блогер-предприниматель. Как сообщалось, Портнягин может иметь отношение к легализации доходов коллег — Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек).