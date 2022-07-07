Бизнесмену Быкову предъявили еще одно обвинение в убийстве

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Анатолий Быков

Бизнесмену Анатолию Быкову, осужденному к 13 годам колонии по делу о двойном убийстве, предъявили новое обвинение. Ему вменяется организация убийства жителя Красноярска в 1998 году, сообщается на сайте глава СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Анатолию Быкову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом), п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой). <...> Быков организовал совершение в 1998 году убийства 48-летнего жителя города Красноярска, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что жертвой преступления стал криминальный авторитет Владимир Филиппов. Быков свою вину в этом убийстве не признает. Расследование уголовного дела продолжается.

Бизнесмен получил срок по делу о двойном убийстве в сентябре 2021 года. Месяц спустя его заподозрили в подстрекательстве к убийству упомянутого авторитета и возбудили уголовное дело. По версии следствия, члены преступной группы, находившейся в подчинении Быкова, расстреляли жертву вблизи ее дома и скрылись с места преступления.