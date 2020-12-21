«Безумие»: житель Франции простоял во льду больше 2,5 часа

https://static.news.ru/photo/9ecbc160-428f-11eb-a4ba-fa163e074e61_660.jpg Ромен Вандендорп во время подготовки к мировому рекорду Фото: Скрин с видео i : Inspire & Initie/youtube.com

Мужчина из Франции побил мировой рекорд по пребыванию в ёмкости со льдом. Ему удалось продержаться 2 часа 35 минут и 33 секунды.

Новый рекорд установил 34-летний медработник Ромен Вандендорп.

Это доказывает, что не нужно быть суперменом, чтобы сделать нечто столь же безумное, — отметил он, комментируя своё достижение.

Вандендорп посвятил тренировкам два года, чтобы «расширить границы своей физиологии».

За рекордсменом наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса. Француз погрузился в дроблёный лёд, находящийся в специально разработанном прозрачном контейнере, где температура достигала −18 °С, передаёт издание La Voix du Nord.

Как писал NEWS.ru, ранее приготовленный в Швейцарии национальный цугский вишнёвый торт попал в Книгу рекордов Гиннесса. Как отметил Петер Шпек, управляющий кондитерской, где сделали десерт, для его приготовления использовали около 100 литров вишнёвого ликёра, больше 900 яиц,18 килограммов сливочного масла и 23 килограмма муки.