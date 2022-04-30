Без политики: группа «Би-2» объяснила отказ от выступления в Омске

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Группа «Би-2» поробно объяснила, почему был отменён её концерт в Омске. Музыканты подчеркнули, что выступают за концепцию «без политики» и обвинили в !2фактическом срыве" мероприятия саму концертную площадку. Обо всём этом говорится в сообщении на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что группа «Би-2» отменила свой концерт в Омске за несколько минут до его начала. Причиной стал баннер патриотического характера, размещённый в спортивном комплексе «Красная звезда». где должно было состояться выступление. Этот поступок музыкантов подвергся жёсткой критике. В частности, заместитель министра спорта и молодёжной плитики региона Иван Колесник уточнил, что «Би-2» отказалась выступать на фоне баннера с подписью «Zа президента» и «завешали его чёрным траурным полотном».

Рассказываем, что на самом деле произошло с нашим концертом в Омске... На наших выступлениях всегда собираются люди разных взглядов, которых объединяет любовь к музыке. Наша концепция — без политики, — заявили участники группы.

По словам музыкантов, в отмене выступления виноваты администрация СК «Красная звезда», которая не позволила провести концерт и разобрала согласованные декорации перед самым началом шоу.

Изначально согласовав любые изменения внешнего вида зала на нашем концерте, прямо перед началом шоу администрация площадки внезапно вызвала автокран и начала разбирать наши декорации, потому что сцена закрыла плакат с предыдущего мероприятия, — говорится в заявлении группы.

При этом администрация отказалась возвращать декорации на место и «фактически отказала» в проведении концерта.

Участники коллектива «Би-2» принесли извинения своим поклонникам и пообещали уделить внимание вопросу возврата денег за билеты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «казусом исполнителя» скандал вокруг рок-группы «Би-2», которая отказалась выступать в Омске из-за баннера с надписью «Zа президента» на сцене. По её словам, куда большие опасения вызывает спровоцированная этим скандалом травля музыкантов, аналогичная западной «культуре отмены».