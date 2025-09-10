Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 17:24

Без муки и сахара — этот пирог поднимет настроение и отнимет калории

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот яблочный торт — легкий и полезный десерт, который сочетает натуральную сладость фруктов и питательную ценность овсяных хлопьев. Торт готовится без добавления сахара и пшеничной муки, что делает его идеальным выбором для приверженцев правильного питания. Нежная текстура и аромат корицы создают ощущение классического десерта без лишних калорий.

100 г яблок и 50 г моркови натирают на мелкой терке. Добавляют 40 г овсяных хлопьев, 1 яйцо, 2 ч. л. рисовой муки, 1/3 ч. л. разрыхлителя и корицу по вкусу. Тщательно перемешивают. Выливают тесто в силиконовую форму, посыпают 5 г измельченных орехов. Выпекают при 180°C 20-25 минут до золотистого цвета. Дают полностью остыть.

Перед подачей украшают мягким творогом, имитируя сливочный крем.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовиться, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
