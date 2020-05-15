Бастрыкин поручил проверить сообщения о невыплатах компенсаций медикам

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Коронавирусную инфекцию можно легко спутать с другим заболеванием, в том числе и с ОРВИ, заявил главврач Городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников.

По словам эксперта, главный симптом COVID-19 — потере обоняния. Это довольно распространённый симптом, который наблюдается почти при всех респираторных заболеваниях. Изменение обоняния, вплоть до его полной утраты, может быть одним...