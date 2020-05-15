Общество

Бастрыкин поручил проверить сообщения о невыплатах компенсаций медикам

22:41, 15 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости проведения проверок по факту сообщений о невыплатах денежных компенсаций врачам.

В ряде субъектов уже проводятся процессуальные проверки о полных или частичных невыплатах надбавок медикам, привлеченным к лечению пациентов с COVID-19. Поводом для их начала стали материалы в СМИ, — говорится на сайте СК.

Проверки уже организованы в в СУ по Кабардино-Балкарской Республике, Кемеровской, Орловской областям.

Также Бастрыкин подчеркнул важность правовой оценки иных нарушений в данной сфере.

Как ранее сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин отчитал руководство медучреждений за выплаты врачам.

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