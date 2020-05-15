Бастрыкин поручил проверить сообщения о невыплатах компенсаций медикам

https://static.news.ru/photo/d6688c76-96e5-11ea-a573-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости проведения проверок по факту сообщений о невыплатах денежных компенсаций врачам.
В ряде субъектов уже проводятся процессуальные проверки о полных или частичных невыплатах надбавок медикам, привлеченным к лечению пациентов с COVID-19. Поводом для их начала стали материалы в СМИ, — говорится на сайте СК.
Проверки уже организованы в в СУ по Кабардино-Балкарской Республике, Кемеровской, Орловской областям.
Также Бастрыкин подчеркнул важность правовой оценки иных нарушений в данной сфере.
Как ранее сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин отчитал руководство медучреждений за выплаты врачам.